Il politico corrotto ora dovrà tenere lezioni agli studenti

IL CASOVENEZIA Per ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali dovrà rendersi disponibile a girare per le scuole della regione raccontando agli studenti il grande errore che ha fatto quando, diventato amministratore pubblico, si mise improvvisamente a pretendere mazzette. Vicenda per la quale è stato condannato a cinque anni di reclusione.È una delle prescrizioni che il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha imposto ad un noto rappresentante politico, finito in carcere nel 2014 con l'accusa di corruzione. Una parte della pena,...