Il Polesine resta senza ospedale d'eccellenza

SANITÀROVIGO Cambia la struttura della rete ospedaliera in Veneto, con l'ospedale di Rovigo che viene tagliato fuori senza tanti giri di parole dal novero degli ospedali hub, quelli di primo livello. Passaggi lessicali, ma che potrebbero incidere sul futuro della sanità in Polesine.ATTO D'INDIRIZZONel Piano socio sanitario, il documento di indirizzo della sanità del Veneto per i prossimi cinque anni, che è stato appena licenziato dalla Giunta regionale, come sottolineato in una nota della Giunta stessa, «vengono riconfermati i numeri e...