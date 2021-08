Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il Polesine prepara il ritorno a scuola di tutti i propri studenti, senza distinzioni di età come accaduto l'anno scorso.Per questo c'è stato un vertice in prefettura tra amministratori e aziende del trasporto pubblico. Le strategie da applicare sono quelle nazionali, con la capienza dei bus all'80%, steward alle fermate per evitare assembramenti e mascherina, questa volta Ffp2, per studenti e autisti. ano scuola 2021, torneranno alle...