Il Polesine è tornato ad avere più guarigioni che contagi, con 114 rispetto agli 89 positivi emersi, con purtroppo altri tre decessi e l'incidenza, ossia la percentuale di positivi rispetto ai tamponi, che resta stabile e ampiamente sopra il 6 per cento.

Sono dati che all'Ulss 5 non possono piacere, soprattutto gli ultimi due, perché la curva del contagio non sembra rallentare e continuare a puntare verso l'alto, dopo che nelle ultime settimane di novembre si era portata a poco più del 4 per cento di incidenza. È per questo che il direttore generale dell'azienda sanitaria, Antonio Compostella, non smette di ripetere che il quadro non è sereno e anzi tende sempre al brutto. «Comprendo che in questo periodo ci sia voglia di muoversi, socializzare, fare shopping - sottolinea - ma è necessario mantenere la prudenza e tutti gli accorgimenti. La mascherina non deve far pensare che ci si possa muovere o stare assembrati, il rischio di contagiarsi c'è. La distanza è l'igiene sono sempre basilari in questa situazione», altrimenti si rischia di avere sempre più difficoltà e non solo mettere a repentaglio vite, ma anche quello di trovarsi gli ospedali intasati per il Covid-19 e dunque non potere avere quei servizi che normalmente sono richiesti.

