Il pioniere dei cantieri: «Motori truccati in mano a ragazzini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROBLEMAVENEZIA «I motori dei barchini vengono truccati in modo fai da te dagli stessi ragazzini. Acquistano un motore di una determinata potenza, poi vanno da qualche meccanico abusivo e in quattro e quattr'otto, cambiano la scheda. Così il gioco è fatto».A parlare è Ferdinando Gardi, 81 anni, titolare, insieme al figlio, del cantiere Serenissima alle Terre Perse in via Malamocco al Lido. Gardi si gode la pensione partecipando, ancora attivamente, alla vita del cantiere. Ferdinando ha iniziato a stare tra le barche, da bambino: non...