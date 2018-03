Il Piave chiude i rubinetti: gli altri fiumi restano a secco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TESTTREVISO È tutto pronto per l'asciutta generale che manderà in secca la pianura. Da domani i consorzi di bonifica chiuderanno i rubinetti delle derivazioni dal Piave che alimentano corsi d'acqua e canali nella Marca. A cominciare dal Sile. Si tratta di una sperimentazione che durerà dieci giorni, fino al 28 marzo. Serve a verificare sul campo cosa accadrebbe con l'introduzione della quota del cosiddetto deflusso ecologico, chiesto dall'Europa per lasciare più acqua nel Piave, in modo da preservare l'ecosistema lungo il corso del...