CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PIANOVENEZIA Uno dei primi mali del centro storico è lo spopolamento progressivo e, almeno finora, inevitabile. Secondo il Cerv, Consorzio di cooperative edilizie, rilanciare la residenzialità è però possibile con quello che chiama Modello Venezia.«Il Comune dovrebbe fare dei bandi con cui scegliere il target delle famiglie che vogliano andare ad abitare in una determinata zona. Queste famiglie potrebbero poi costituirsi in cooperativa e realizzare l'intervento. Così, in non troppo tempo, si potrebbe ricavare un migliaio di nuove...