Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOVENEZIA Tutto, al momento, secondo le previsioni annunciate: i 5.200 sieri Moderna sono arrivati ieri pomeriggio e per i 13.500 di AstraZeneca (ormai Vaxzevria) si attende fiduciosi oggi. Se arriveranno, tutte le vaccinazioni prenotate fino all'11 aprile potranno essere rispettate. Se non dovesse arrivare («ma non ci sono allarmi in tal senso» afferma l'Ulss 3) allora la somministrazione verrebbe stoppata di colpo, come stoppate...