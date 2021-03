IL PIANO

VENEZIA «Nessuna dose è andata sprecata, nessun vaccino andrà buttato». A dissipare qualunque dubbio, in questo particolare clima di diffidenza sul siero Astrazeneca, ci ha pensato il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato. Il dg, ieri, presentando la campagna vaccinale di massa per il Veneziano, ha voluto rimarcare, ancora una volta, il fatto che il lotto incriminato (e ritirato, in attesa di nuove analisi) nel territorio dell'Ulss non è mai arrivato. Ha aggiunto però che comunque a livello regionale, sulle 17mila dosi somministrate, non sono stati riscontrati effetti particolari. «A fronte di nessun effetto collaterale significativo il non vaccinarsi significa esporsi un rischio reale: quello del contagio e della malattia», ha ribadito il direttore. Ieri le inoculazioni a insegnanti e capitaneria hanno visto una buona affluenza ma, nei giorni scorsi, lo scetticismo nei confronti di Adtrazeneca aveva fatto crollare la risposta dei già prenotati a un preoccupante 50% (contro il 98% dei primi giorni). Una flessione che in altre Ulss, come quella di Treviso, aveva scatenato il panico, tanto che i vertici, pur di non sprecare dosi di siero, avevano convocato in fretta e furia anche i giornalisti. La domanda a questo punto risulta scontata: le dosi non somministrate sono andate sprecate? «No, assolutamente - precisa Contato -c'è da dire che rispetto a Moderna e Pfizer, Astrazeneca è un siero più maneggevole. In ogni boccetta ci sono nove dosi, da quando viene aperta abbiamo un margine di 6/8 ore per somministrarle». E come si evitano gli sprechi di fronte a una eventuale defezione di massa? «Ci sono delle liste di tutela: persone che erano già in programma nei giorni successivi, o categorie. A quel punto vengono contattati e l'appuntamento viene anticipato. Con questo sistema di tracciamento finora non abbiamo buttato neanche una goccia di vaccino». E per i più scettici c'è da aggiungere che le statistiche su eventuali effetti collaterali difficilmente possono sfuggire ai report. «Non è certo la prima campagna vaccinale che facciamo - interviene Vittorio Selle, responsabile del piano vaccinale dell'Ulss - abbiamo vari livelli di monitoraggio, che passano dai tracciatori ai contatti con il pronto soccorso nelle eventualità più gravi. Inoltre, anche in sede di richiamo, viene fatta una seconda anamnesi».

LA CAMPAGNA

Che per l'Ulss quella del vaccino sia la via maestra da seguire Contato non l'ha mai nascosto, anzi. La popolazione dell'Ulss 3 da sottoporre al siero è di 500mila persone, per ora la prima dose l'hanno ricevuta in 47mila (più altri ventimila che hanno avuto già il richiamo e che quindi hanno concluso il loro percorso): siamo più o meno a un decimo del percorso. Al momento si sta procedendo a un ritmo di circa 2.200 vaccini al giorno ma da questa settimana l'obiettivo da raggiungere è quello delle seimila somministrazioni giornaliere. Scorte permettendo, ovviamente: al momento l'Ulss 3 dispone di 14mila dosi settimanali tra Moderna e Astrazeneca, per raggiungere lo standard a cui si sta preparando l'azienda sanitaria lagunare ne servirebbero 42mila. «Entro fine mese - aggiunge Luigi Sbrogò, commissario per la vaccinazione dell'Ulss 3 - vogliamo concludere le vaccinazioni del personale delle forze dell'ordine e la programmazione di tutta la popolazione degli over 80, dai classe 41 alla donna più anziana della provincia che ha 107 anni. Sono circa 50 mila persone, quelle nella fascia di classi tra il 30 e il 37 sono 23mila». Per accelerare e facilitare le operazioni, da questa settimana, inizieranno anche le vaccinazioni a domicilio. «Verranno previste - spiegano Sbrogiò e Contato - in particolare per gli ultranovantenni e per chi ha difficoltà a muoversi. Preso atto che, invece, nelle case di riposo il siero è stato già distribuito».

LE SEDI

Per aumentare la potenza di fuoco servono, quindi, dei centri vaccinali. Si sta lavorando a riconvertire il Palaexpo, proprio con le stesse modalità del padiglione 103 della Marittima. Poi ci sarà la ex sede della banca di Sondrio a Piazzale Roma, a disposizione della popolazione del centro storico. Da oggi sarà operativa una sede al porto di Chioggia, pronta a somministrare mille dosi al giorno, cui si aggiungeranno presidi a Burano e Pellestrina (quello del Lido, già operativo, verrà ovviamente confermato). Si sta, inoltre, preparando un accordo con Confindustria per delle somministrazioni direttamente all'interno delle grandi aziende come, per esempio, Fincantieri.

IL BILANCIO

Intanto il bollettino di Azienda zero, ieri ha visto un momentaneo stop ai decessi, fermi a 1.744 croci dall'inizio della pandemia. I contagi, invece, hanno visto ieri 264 nuovi casi per un totale di 6.178 attualmente positivi.

Davide Tamiello

