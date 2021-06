Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOVENEZIA Le zone rosse, come ha spiegato il prefetto Vittorio Zappalorto più volte, non si faranno. Per quanto il G20 sia un evento unico nel suo genere e delicato, in una città geneticamente diversa da tutte le altre, non si può dimenticare che dopo l'onda lunga di disastri economici, iniziata con l'acqua alta e proseguita con il Covid, un'ulteriore chiusura non sarebbe stata proprio sostenibile. Per garantire la sicurezza servirà...