IL PIANO

VENEZIA L'obiettivo è essere pronti ad assorbire il colpo che potrebbe arrivare sul finire della prossima settimana, quando - come da previsioni - è atteso il picco della seconda ondata di coronavirus. Non passa giorno, quindi, che negli ospedali del Veneziano non si mettano in moto manovre e riorganizzazioni per non farsi cogliere alla sprovvista. Perché ciò che più si vuole è evitare una forte pressione sugli ospedali puntando a curare i contagiati sul territorio e portando nelle strutture i casi più gravi.

LA NUOVA VALUTAZIONE

Al momento, nell'Ulss 3 i posti letto di Terapia intensiva disponibili sono 79, ma la possibilità di aumentarli già a partire dall'inizio di questa settimana è più che un'idea. Molto dipenderà dai dati giornalieri del contagio: se la situazione si aggravasse, l'Ulss 3 Serenissima potrebbe decidere una nuova iniezione di posti letto fino a toccare - progressivamente - i 101 massimi raggiunti durante la prima ondata di primavera. Intanto sono iniziati nuovi trasferimenti di reparto: è il caso dell'Ortopedia di Dolo, che da domani sarà in funzione con 12 posti letto negli spazi dell'ospedale di Mirano. Nei prossimi giorni anche l'area materno-infantile di Dolo verrà riorganizzata a Mirano: questo perché Dolo tornerà a essere la frontiera principale dell'emergenza.

Sempre nell'ospedale della Riviera verranno poi trasferiti i malati Covid ora ricoverati nella struttura di Chioggia che - come Mirano - resterà una struttura Covid-free per garantire la normale attività ospedaliera ma pronta a entrare in funzione se mai la situazione dovesse peggiorare ben oltre il previsto.

Tra le decisioni della Regione, la sospensione - dall'11 novembre - di tutte le visite e le operazioni non urgenti mentre si è concluso in tutti gli ospedali l'allestimento di tende e tensostrutture per accogliere le persone in vista della code invernali. Questo in attesa dell'installazione delle piastre e dei box prefabbricati da utilizzare come filtri per i Pronto soccorso.

IL TRACCIAMENTO

Cinque punti tampone in funzione h24, cinque drive-through per i test in auto a cui aggiungere un ambulatorio speciale a piazzale Roma e la postazione mobile tamponi in grado di spostarsi per andare ad effettuare i test là dove serve: è il piano Marshall dell'Ulss 3 per i tamponi sul territorio, pubblicata anche sul sito dell'azienda. «Intendiamo fornire agli utenti - spiega il direttore generale Giuseppe Dal Ben - i luoghi, le modalità e gli orari per effettuare il test anti Covid in un momento di forte pressione della pandemia».

I cinque punti tamponi si trovano a Venezia, Favaro, Noale, Pellestrina e a Chioggia. I cinque drive-through operano a Mestre, al Lido, a Dolo, a Noale e a Chioggia. Senza dimenticare il punto-tampone all'aeroporto Marco Polo, in funzione da ferragosto. «Ancora va ricordato - sottolinea il dg Dal Ben - il lavoro a domicilio, nelle case e nelle residenze per anziani, dai medici Usca». Dall'inizio dell'emergenza, sono 352.000 i tamponi effettuati dall'Ulss Serenissima, tra molecolari e rapidi. Numeri che hanno spinto l'Ulss ad assumere (con contratti co.co.co. in libera professione) fino a fine gennaio 21 tra medici, infermieri, amministrativi da assegnare al Dipartimento di Prevenzione. Ma per affrontare l'ondata servirebbero altri 150 infermieri.

N. Mun.

