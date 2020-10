IL PIANO

VENEZIA L'obiettivo è di non tornare a quella notte di fine aprile nella quale si era sfiorata la saturazione degli ospedali del Veneziano, tra pazienti Covid e persone in ospedale per altre patologie. E finché l'emergenza sanitaria non torna a bussare alla porta, Ulss 3 e Ulss 4 tengono monitorata la situazione, cercando di non congestionare troppo quegli ospedali che in primavera erano la trincea principale della guerra di posizione al coronavirus. Tutto, però, potrebbe cambiare con un'impennata improvvisa e violenta dei ricoveri. E allora si tornerebbe all'antico: ospedali Covid a Dolo e Villa Salus (nel ruolo di appoggio), Terapie intensive e Malattie infettive dell'Angelo di Mestre e del Civile di Venezia reclutate alla bisogna, per quanto riguarda il territorio dell'Ulss 3 Serenissima, e Covid Hospital a Jesolo per l'Ulss 4 Veneto orientale. Con i nosocomi di Mirano, Chioggia, San Donà di Piave e Portogruaro a ricevere eventuali altri pazienti. Ma è un'eventualità, questa, considerata come extrema ratio dell'intera partita Covid.

IL VENEZIANO

«Gli ospedali dell'Ulss 3 stanno modificando via via il proprio assetto - spiega il direttore generale Giuseppe Dal Ben - adattandosi ad una situazione epidemiologica in continuo mutamento. La prima fase è stata quella del forte potenziamento delle Terapie Intensive, quando siamo riusciti ad aumentare i posti letto dai 54 di fine febbraio ai 101 di fine marzo, sforzo decisivo per il contenimento della pressione del coronavirus». Al momento la politica dell'Azienda di via don Tosatto è di spalmare i malati Covid nei principali ospedali del territorio, come dimostra anche il numero dei ricoverati registrato dal quotidiano bollettino di Azienda Zero: Dolo, l'Angelo e il Civile hanno infatti più o meno lo stesso numero di pazienti contagiati dal nemico invisibile.

Analizzando l'evoluzione in corso, nelle ultime settimane sono tornati a ricevere pazienti Covid gravi la Terapia intensiva di Dolo, quella di Mestre e quella di Venezia. A Mestre e a Dolo è considerata strategica la presenza delle aree di Terapia subintensiva pneumologica, che permettono la gestione di pazienti Covid mediamente impegnativi.

Restano attrezzati per pazienti Covid i due reparti di Malattie Infettive di Venezia e di Mestre. Infine, là dove necessario, vengono create Aree Covid che permettono la gestione di pazienti ricoverati e diventati positivi, i quali però non hanno necessità di cure intensive e possono essere assistiti, secondo gli stringenti protocolli vigenti, in queste aree protette realizzate in reparto, com'è al Civile di Venezia in queste settimane.

Gli ospedali di comunità dell'Ulss, come quelli di tutto il Veneto, secondo disposizioni della Regione, possono essere utilizzati per accogliere i pazienti che non hanno più bisogno di ospedalizzazione e che attendono di negativizzarsi come, ad esempio, successo a Noale sul fine della scorsa settimana. Mentre Chioggia e Mirano sono, e resteranno, ospedali Covid-free.

«Secondo questo schema - conclude Dal Ben - si potrà contemporaneamente mantenere inalterata l'operatività dei restanti reparti di tutti gli ospedali, ma siamo pronti al peggio. Al riguardo è stato predisposto un piano regionale a tre livelli che analizza i possibili scenari e delinea le risposte». Dovesse accadere, l'Ulss avrebbe a disposizone 330 posti letto: 92 in Terapia intensiva, 83 in Pneumologia come Terapia semi-intensiva e 155 a Malattie infettive.

IL VENETO ORIENTALE

Discorso simile va fatto per l'Ulss 4, che in questi giorni ha riaperto il Covid Hospital di Jesolo con 11 posti letto. «In primo luogo va considerato che attualmente non c'è un'emergenza ospedaliera - spiega il dg Carlo Bramezza - qualora dovesse esserci una situazione che si aggrava, l'ospedale in 24 ore può riaprire anche meglio di prima: ci sono scorte di farmaci e Dpi che prima non c'erano. Anche la Terapia intensiva Covid, ora congelata, è pronta». Tutto, quindi, nel Veneto orientale verrà concentrato su Jesolo, in grado di arrivare - nei già citati tre step - a 70 posti letto: 25 a Malattie infettive, 25 in Terapia semi-intensiva e 20 in Rianimazione. Mentre San Donà e Portogruaro saranno Covid-free.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA