IL PIANOUDINE Sono 21 le nuove telecamere che Palazzo D'Aronco e Prefettura vogliono installare sul territorio udinese. Dopo l'incontro del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di mercoledì, infatti, il sindaco di Udine ha ieri convocato d'urgenza una seduta di giunta per ratificare il Patto per la sicurezza della città, firmato dallo stesso Pietro Fontanini e dal Prefetto Vittorio Zappalorto, un accordo che permetterà al Comune di partecipare al bando ministeriale per ottenere i fondi che serviranno all'installazione...