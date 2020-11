IL PIANO

TREVISO Visite fuori dagli ospedali per far fronte al picco di ricoveri dell'emergenza coronavirus limitando il più possibile i disagi per i cittadini che stanno attendendo una prestazione sanitaria programmata. Si parte da una certezza: tutte le urgenze saranno sempre garantite. Per il resto, il piano dell'Usl della Marca riguardante la sospensione delle attività programmate negli ospedali punta a conservare l'equilibrio tra le due necessità. E questo consentirà di salvare qualcosa come 300mila prestazioni. Il rinvio di tutte le visite, gli esami, i prelievi e gli interventi chirurgici non urgenti avrebbe infatti portato allo slittamento di circa 360mila prestazioni da qui a metà dicembre. Stavolta, invece, è stata scelta una strada diversa rispetto alla sospensione totale vista tra marzo e aprile. Restano garantite tutte le prestazioni nelle strutture non ospedaliere: poliambulatori, sedi ambulatoriali dei distretti, strutture private accreditate, Oras di Motta e così via. Alle quali si aggiungono i prelievi del sangue, con la differenza che sarà necessaria la prenotazione, e gli screening oncologici, a loro volta garantiti. «Le stime ci dicono che in questo modo limiteremo i rinvii a circa 55mila prestazioni su base mensile specifica Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl il resto, invece, verrà fatto. Ricordo che negli ospedali verranno sempre garantite le prestazioni con priorità U e B (cioè Urgente, entro 72 ore, e Breve, entro 10 giorni, ndr), le visite di controllo entro dieci giorni, i percorsi materno-infantili con le prestazioni in gravidanza e per l'età pediatrica, i percorsi oncologici e le prestazioni inerenti la salute mentale». «Oltre a questo aggiunge abbiamo deciso di continuare a garantire anche le prestazioni di Radiologia e di Oculistica. Queste ultime, in particolare, possono continuare nei poliambulatori».

INTERVENTI CHIRURGICI

Per il momento l'attività chirurgica non è stata toccata. Ma dalla settimana prossima anche qui verranno sospesi gli interventi non urgenti, in modo da recuperare personale da dirottare sull'emergenza Covid. «Le previsioni dicono che sarà necessario rinviare quasi 1.200 interventi chirurgici programmati, sempre su base mensile sottolinea Benazzi di contro, però, nello stesso periodo continueremo a garantire quasi 1.300 operazioni urgenti e 544 interventi chirurgici per patologie oncologiche». Per ora si continuano a operare anche le cataratte, tra gli interventi più richiesti in assoluto. E l'idea è di continuare nelle prossime settimane puntando pure qui su strutture esterne agli ospedali veri e propri, come il De Gironcoli di Conegliano.

RITORNO IN SERVIZIO

Sul fronte emergenza coronavirus, di pari passo, grazie agli infermieri in pensione nel giro di dieci giorni verrà aperto l'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene. Proprio così. L'appello lanciato dall'Usl ha dato il primo risultato. Sono 12 gli infermieri a riposo che dopo una vita passata nelle strutture sanitarie hanno deciso di rimettersi il camice per dare il loro contributo contro l'epidemia. La struttura di Valdobbiadene recuperata dagli Alpini nel corso della prima ondata accoglierà pazienti positivi con sintomi lievi o anche asintomatici che si stanno mettendo alle spalle l'infezione. Si partirà con 30 posti. Per poi salire fino a 60. I letti sono pronti, già collegati al sistema di distribuzione dell'ossigeno. Così sarà possibile alleggerire gli altri ospedali. «Abbiamo ricevuto la disponibilità da parte di una dozzina di infermieri in pensione conferma Benazzi questo ci consente di procedere con l'attivazione della struttura per pazienti Covid a bassa intensità di cura. Ora ci confronteremo con i vigili del fuoco e con la Protezione Civile. Puntiamo ad aprire l'ex ospedale di Valdobbiadene nel giro di una decina di giorni». L'ex Guicciardini è al centro del piano di emergenza per il ricovero di pazienti positivi al coronavirus. Con la progressiva acquisizione di altro personale, l'Usl arriverà ad attivare complessivamente 632 posti letto dedicati al Covid. Oggi 375 sono già occupati. Più della metà. Alla fine, a conti fatti, quasi il 30% dei 2.239 posti disponibili in tutti gli ospedali del trevigiano sarà per il coronavirus.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA