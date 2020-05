IL PIANO

TREVISO Visite a domicilio, attività ambulatoriali e riabilitazione attraverso internet. Il coronavirus adesso si combatte soprattutto da casa. L'Usl ha definito le prime squadre composte da medici e infermieri che intervengono direttamente a domicilio. Tecnicamente si chiamano Usca, unità speciali di continuità assistenziale. «Ad oggi stanno seguendo 119 pazienti, 47 dei quali si trovano nelle case di riposo fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca attualmente, in media, i medici e gli infermieri delle unità eseguono 26 interventi al giorno».

L'ORGANIZZAZIONE

Sono state attivate due sedi per le Usca nel distretto di Treviso: una a San Biagio, che a breve verrà trasferita in via Zermanese, e l'altra a Motta di Livenza. Più una al De Gironcoli di Conegliano e un'altra nel distretto sanitario di Montebelluna. Il sistema degli isolamenti domiciliari ha rappresentato un'arma in più nel picco dell'emergenza. E ora si accelera per svuotare gli ospedali. Senza colpi di coda dell'epidemia, si prevede di azzerare i ricoveri di persone contagiate dal coronavirus già per l'inizio di giugno. Di pari passo, è ormai a pieno regime il nuovo ambulatorio Covid aperto all'inizio di aprile nell'unità di Malattie infettive dell'ospedale di Treviso. Qui vengono seguiti tutti quei pazienti che sono stati contagiati ma che per fortuna non hanno sviluppato sintomi gravi. «Il servizio è dedicato a chi presenta una sintomatologia che non richiede il ricovero, come le polmoniti più lievi spiega Pier Giorgio Scotton, primario del reparto di Malattie infettive del Ca' Foncello, riferimento per l'intera provincia lo stesso ambulatorio gestisce la somministrazione precoce dell'idrossiclorochina, un farmaco sperimentale. Fino a questo momento abbiamo seguito a livello ambulatoriale più di 80 pazienti. E pochissimi di questi hanno poi richiesto il ricovero in ospedale». Oggi nel reparto sono ricoverati 15 pazienti positivi al coronavirus. L'unità, comunque, manterrà tutti e 60 i posti letto, quota raggiunta dopo il raddoppio negli spazi dell'ex Dermatologia, per far fronte a un'eventuale nuova ondata di contagi. «Manterremo sempre aperti i sessanta posti nell'area di Malattie infettive conferma Benazzi sono pronti per ricevere pazienti contagiati che possono avere una sintomatologia importante. La speranza, ovviamente, è che non servano».

LA RIABILITAZIONE

Ma si guarda anche all'assistenza delle persone dopo il ricovero in ospedale. Risultare negativi ai tamponi di controllo non è sempre sufficiente. Questo vuol dire che il Covid-19 non c'è più. Per riprendere la vita di ogni giorno, però, a volte serve un periodo di riabilitazione. È questo che ha portato ad avviare il progetto di riabilitazione post Covid a domicilio. È stato ribattezzato Home Covid Rehabilitation Alle(n)iamoci contro il virus. L'idea è nata dalla collaborazione tra l'unità di Riabilitazione del distretto di Pieve di Soligo, diretta da Giampietro Bonivento, e la sede di Conegliano del corso di laurea in Fisioterapia dell'Università di Padova, coordinata da Riccardo Verza. Gli studenti universitari hanno realizzato e caricato su YouTube dei video per accompagnare passo passo il percorso di riabilitazione. Al momento vengono seguiti i pazienti dimessi dal Covid Hospital di Vittorio Veneto e dall'ambulatorio Covid del pronto soccorso di Conegliano. Se la sperimentazione darà buoni frutti, il progetto potrà essere esteso a tutta la provincia. «La presa in carico avviene con la consegna al paziente in dimissione di una brochure che illustra l'attività da svolgere a domicilio, la tempistica da rispettare e uno strumento di auto-monitoraggio dell'attività svolta tira le fila Bonivento entro 48 ore dalla dimissione, il paziente viene contattato da un fisioterapista dell'Usl. Di seguito, sarà ricontattato telefonicamente nelle quattro settimane successive per sviluppare un monitoraggio costante della situazione e dell'attività svolta».

Mauro Favaro

