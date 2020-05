IL PIANO

TREVISO Un nuovo polo di Terapia intensiva con 12 posti a servizio dell'unità di Malattie infettive, un settore isolato nel reparto di Pediatria e un nuovo impianto per dotare la Pneumologia di locali a pressione negativa, indispensabili per azzerare il rischio di diffusione dei virus. Sono le mosse più importanti decise dall'Usl della Marca per affrontare un'eventuale seconda ondata del Covid-19. La Terapia intensiva dell'ospedale di Treviso verrà più che raddoppiata. Nel complesso, al Ca' Foncello si passerà da 12 a 30 posti letto stabilmente dedicati alla Rianimazione. Più la possibilità di aggiungerne altri in qualsiasi momento di emergenza, come già fatto nelle scorse settimane.

LA DECISIONE

Ovviamente tutti sperano che non servano. Ma l'imperativo è non farsi trovare in alcun modo impreparati. Tanto meno dopo l'enorme sforzo che ha permesso di correre ai ripari in seguito al maxi focolaio di coronavirus esploso a fine febbraio in Geriatria. La Terapia intensiva generale di Treviso conta di base 12 posti. Ora ne verranno allestiti altrettanti nella nuova area di Rianimazione che verrà costruita nello stabile esterno del reparto di Malattie infettive, che continuerà ad avere 60 letti, il doppio rispetto a prima dell'emergenza Covid. Allo stesso tempo verranno resi stabili i 6 posti aggiuntivi ricavati negli spazi dell'ex Terapia antalgica. «Dobbiamo essere pronti nel caso in cui l'infezione dovesse riprendere spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca Il reparto di Malattie infettive manterrà i 60 posti. Nello stesso stabile, inoltre, stiamo realizzando una nuova area con 12 letti di Terapia intensiva. Si aggiungeranno ai 6 già ricavati negli spazi dell'ex Terapia antalgica, a ridosso della Rianimazione centrale. Questi ultimi verranno chiusi a chiave e potranno essere attivati in qualsiasi momento in caso di una nuova emergenza». Sempre in Malattie infettive, inoltre, verranno allestiti 12 nuovi posti letto per le cure semi intensive.

PIU' DOTAZIONI

Il progetto poi si allarga anche alla Pneumologia e alla Pediatria. «In Pneumologia realizzeremo un impianto per poter avere 20 posti letto in un settore a pressione negativa. È una misura pensata proprio per il coronavirus specifica il direttore generale mentre in Pediatria ricaveremo due stanze isolate, anche queste a pressione negativa, per accogliere eventuali bambini positivi al Covid-19». Fino ad ora i piccoli sono stati i meno colpiti. Nella Marca sono stati contagiati cinque giovanissimi. Un bambino di 5 anni è stato ricoverato proprio nella Pediatria di Treviso, riferimento per tutta la provincia. Per fortuna ne è uscito dopo pochi giorni con il doppio tampone di controllo negativo. Anche su questo fronte la linea guida è quella della prudenza.

NUOVE ASSUNZIONI

In tutto ciò, verrà potenziato anche il personale. Non potrebbe essere altrimenti. Le assunzioni, di vario tipo, sono già iniziate. L'emergenza coronavirus ha spinto l'Usl a far entrare complessivamente in servizio nei sei ospedali della provincia 179 nuovi operatori della sanità. Tra questi ci sono 29 medici, 53 infermieri e 85 operatori socio-sanitari. Più altri tra tecnici e addetti vari. Nel dettaglio, 99 sono stati assunti a tempo indeterminato, 46 a tempo determinato, 31 in libera professione e tre sono rientrati dalla pensione. «Le ultime assunzioni extra turn over hanno riguardato 84 persone tira le fila Benazzi ci sono dieci medici, 4 internisti, 2 anestesisti e uno per Malattie infettive, Pneumologia, Microbiologia, Igiene ed epidemiologia. Più un medico per i servizi territoriali. Di seguito, tra le altre figure, ci sono tre biologi, 38 infermieri, 18 operatori socio-sanitari e 7 assistenti sanitari»

M.Fav

