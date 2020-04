IL PIANO

TREVISO Un maxi-piano per sottoporre a prelievo del sangue tutte le persone che rientreranno al lavoro, in modo da verificare non solo l'eventuale presenza del coronavirus ma anche quali e quanti anticorpi sono stati sviluppati. È il fulcro del programma su cui sta lavorando la Microbiologia dell'ospedale di Treviso, sotto il coordinamento della Regione. «Da questa settimana faremo i primi test che consentono un'indagine immunologica partendo dal prelievo di una provetta di sangue conferma Roberto Rigoli, direttore dell'unità del Ca' Foncello : questi esami ci permetteranno di definire la quantità di anticorpi presenti in ogni persona. In prospettiva, arriveremo a capire a che livello ci si può considerare protetti».

LE RIAPERTURE

Il nuovo sistema segna il passaggio alla fase 2 anche per quanto riguarda i test. Si parte innanzitutto dalle persone che potranno rientrare al lavoro con la progressiva riapertura delle aziende. Con l'obiettivo finale di ampliare il protocollo fino a comprendere tutti i trevigiani. «Si sta ragionando anche dal punto di vista organizzativo. Effettuare il prelievo di sangue, comunque, non richiede tempi lunghi. L'esito, poi, arriva nel giro di due ore specifica Rigoli c'è anche l'ipotesi di ampliare lo screening a tutta la popolazione. Potrebbe essere il passo definitivo». Nel frattempo continua il programma di controllo totale degli anziani e degli operatori delle case di riposo attraverso i test rapidi. Sono i luoghi dove il Covid-19 rischia di fare più danni. Nei giorni scorsi non è mancata un po' di tensione tra le strutture per anziani e la stessa Microbiologia. Alcuni avevano sollevato delle perplessità sull'attendibilità dei test rapidi, cioè quelli fatti con una piccola puntura sul polpastrello. Tutto è partito dal fatto che in certi casi il test rapido aveva dato esito positivo. Mentre il seguente tampone di controllo era risultato negativo. Ma a quanto pare non è stata che un'incomprensione. «Non abbiamo mai contestato il metodo di analisi: non è il nostro mestiere mettono in chiaro dal coordinamento dei centri servizi per anziani ci è stato spiegato che l'analisi del siero serve per evidenziare dove effettuare i tamponi. L'unica richiesta posta riguarda la possibilità di fare con gli anziani quanto fatto con gli operatori, cioè applicare subito un tampone dove l'analisi del siero ne indica la necessità».

SCALA DI PRIORITA'

A livello organizzativo, si procede proprio in questo modo. Con delle priorità. Prima vengono sottoposti a tampone gli anziani colpiti da demenza risultati positivi al test rapido, in modo che gli operatori sappiano come muoversi in un conteso già delicato. E poi tutti gli altri. «Questa settimana effettueremo 750 tamponi di controllo nelle case di riposo rivela Rigoli il sistema è composto da due approcci diagnostici paralleli. I soggetti positivi al test rapido possono essere entrati in contatto in passato o essere ancora portatori del virus. Una volta delineato questo gruppo, è il tampone a dirci chi è ancora positivo e quindi contagioso». «Ogni minuto che si perde in polemiche aggiunge è un minuto in più che concediamo al virus». Ieri, infine, è arrivata una buona notizia dall'Israa di Treviso: i controllo eseguiti nelle residenze Zalivani e Menegazzi non hanno evidenziato alcuna positività. Sono stati testati in tutto 750 operatori e 800 anziani. Tra il personale c'è solo una dipendente sposata con un infermiere della Terapia intensiva che già da tempo è a casa in via precauzionale. I 250 anziani del Menegazzi sono risultati tutti negativi. Così come i 135 dello Zalivani. Esclusa, in quest'ultimo caso, la 90enne che nelle scorse settimane era risultata positiva asintomatica. Ora è in isolamento, senza particolari problemi di salute. A breve arriveranno gli esiti dei test eseguiti anche nella Casa albergo di borgo Mazzini e nella residenza Città di Treviso di Santa Bona. L'ultima nota riguarda i decessi. Nei primi tre mesi del 2019 l'Israa ne aveva contati 74. Nello stesso periodo di quest'anno sono stati 59. Il 20% in meno. (m.fav)

