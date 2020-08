IL PIANO

TREVISO Test sierologici al personale scolastico: si parte come annunciato il 24 agosto. Con una doppia modalità: oltre agli ambulatori dei medici di famiglia che hanno dato adesione, docenti e personale potranno effettuare il test ad accesso diretto lunedì 24, martedì 25 e da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre, dalle 14 alle 20, nei quattro punti screening già utilizzati per i test di rientro dalle vacanze in Croazia, Spagna, Grecia e Malta. Inoltre, dopo la riunione di martedì con i sindaci, l'azienda sanitaria metterà a disposizione altre strutture, con tutta probabilità palestre, in cui i medici di base che hanno rifiutato per motivi di sicurezza di effettuare i test nei propri ambulatori posso recarsi per prestare la propria opera.

La novità è la possibilità per i docenti di presentarsi già lunedì dalle 14 nei diversi distretti ed effettuare il test. Così l'azienda sanitaria risponde alla necessità di processare 18 mila persone in 14 giorni dopo aver preso atto che una quota importante di medici di famiglia non avrebbe aderito all'accordo stretto tra Ministero della salute e Fimmg nazionale. Già nei giorni scorsi il direttore generale, nel cercare di organizzare le analisi di massa in un tempo così ridotto, aveva assicurato che sarebbero state trovate soluzioni concrete a breve. Nel dettaglio dunque ecco le 3 diverse modalità di accesso allo screening. La modalità diretta con il proprio medico famiglia funzionerà dal 24 agosto previa telefonata. Dopo la riunione di martedì con i sindaci dei diversi comuni della provincia, l'Usl fornirà l'elenco delle strutture (palestre in primis) che saranno individuate per i test. Infine coloro che non fossero nelle condizioni di poter effettuale il test presso il proprio medico di famiglia potranno recarsi presso uno dei punti ad accesso diretto attivati dall'Ulss 2 senza appuntamento esibendo la tessera sanitaria magnetica e il modello di autocertificazione fornito dalla scuola di appartenenza. I punti di screening ad accesso diretto sono, per Castelfranco, la sede di via Dei Carpani, entrando direttamente con l'auto dalla portineria. Per l'ospedale di Treviso il 1° piano Ospedale Ca' Foncello, Padiglione Malattie Infettive, a Oderzo il piano terra della palazzina portineria (area Guardia Medica) e infine a Conegliano, il distretto di via Galvani 4 entrando direttamente con l'auto.

Elena Filini

