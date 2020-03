IL PIANO

TREVISO Sono sempre di più i medici di famiglia costretti all'isolamento domiciliare. Ad oggi 18 hanno iniziato la quarantena a casa, in via precauzionale, dopo aver visitato dei pazienti che si sono rivelati positivi al coronavirus. Significa che quasi 30mila trevigiani hanno perso il loro riferimento in ambulatorio, anche se i dottori in questione continuano a lavorare al telefono. A giorni, però, ogni sospetto verrà chiarito. Domani partirà il maxi piano messo a punto dall'Usl della Marca per eseguire progressivamente il tampone su tutti i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta e i medici di guardia medica operanti nel trevigiano. Si andrà avanti fino al primo aprile, facendo cento test al giorno.

LE MODALITÀ

I punti dove verranno eseguiti i tamponi sono già stati definiti: alla Madonnina di Treviso, in una tenda allestita all'esterno dell'ospedale di Castelfranco e nel parcheggio sul retro del distretto sociosanitario di via Galvani a Conegliano. I medici non scenderanno nemmeno dall'auto. Si farà tutto attraverso il finestrino. «Per ciascuna seduta giornaliera verranno convocati, in ordine alfabetico, cento medici di medicina generale del distretto di competenza. A seguire saranno convocati i medici di continuità assistenziale e i pediatri di libera scelta ha scritto Sandro Cinquetti, direttore del servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl della Marca, nella comunicazione inoltrata a tutti i camici bianchi del territorio si prevede l'arrivo con l'auto, l'avvicinamento al punto tamponi senza scendere, il riconoscimento individuale, l'esecuzione del tampone con il finestrino abbassato e l'allontanamento con l'auto».

I RISULTATI

I risultati verranno trasmessi ai diretti interessati via mail. A quel punto si capirà se anche i 18 oggi in isolamento precauzionale sono stati contagiati o se potranno tornare in ambulatorio. Resta però il nodo delle mascherine. «Abbiamo solo qualche altro giorno di autonomia rivela Brunello Gorini, segretario della Fimmg di Treviso, la federazione dei medici di famiglia nel momento in cui non ce ne saranno più a disposizione, se nel frattempo non ne verranno distribuite altre, sospenderemo qualsiasi visita, sia in studio che a domicilio, così come quelle eseguite dalla guardia medica».

