IL PIANO

TREVISO Raddoppiano le linee telefoniche e gli operatori dei Cup, i centri unici di prenotazione per le prestazioni sanitarie. E si sperimentano nuove soluzioni. Da lunedì nel distretto di Pieve di Soligo partirà il nuovo servizio Ti chiamiamo noi: gli utenti non dovranno più aspettare appesi al telefono, ma potranno prenotarsi sul sito internet dell'Usl della Marca scegliendo un'ora nella quale essere chiamati per prenotare una visita o un esame. Dalla prossima settimana sarà anche possibile prenotare il turno allo sportello, sempre attraverso il sito internet dell'Usl. Pure in questo caso si parte dal distretto di Pieve di Soligo, per i Cup degli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto, per poi allargare il servizio a tutta la Marca.

Discorso simile per prenotare il prelievo del sangue. Da lunedì la scelta online sul sito internet dell'Usl del giorno e dell'ora per effettuare l'esame sarà semplificata, dando anche la possibilità di disdire l'appuntamento partendo direttamente dall'Sms di conferma. Si parte sempre dal distretto di Pieve di Soligo per poi allargare il servizio a tutto il trevigiano. Parallelamente si comincerà a riaprire alcuni Cup distrettuali.

L'AVVIO

Si inizia lunedì dal distretto di Asolo con la riattivazione di mattina, seguendo il calendario in vigore prima dell'emergenza coronavirus, degli sportelli di Asolo, Borso del Grappa, Pederobba, Giavera, Riese Pio X, Vedelago e Valdobbiadene. Per quanto riguarda Treviso bisognerà aspettare una decina di giorni. L'idea è di riaprire il Cup del Ca' Foncello e dell'ospedale di Oderzo. Quello del distretto di borgo Cavalli, invece, resterà ancora chiuso. Sono queste le misure attraverso le quali l'azienda sanitaria punta ad alleggerire il carico di lavoro dei centri di prenotazione, che nell'ultimo mese è letteralmente esploso. Gli sportelli sono subissati dalle telefonate. Dopo le chiusure per l'emergenza Covid sono quasi raddoppiate. Nel mese di maggio se ne sono contate in tutto oltre 208mila. Un numero enorme se si pensa che nello stesso mese dell'anno scorso ci si era fermati a 140mila. Nel distretto di Treviso, in particolare, si è passati da quasi 50mila a 99.449 chiamate. Negli altri distretti il salto è meno ampio, ma comunque non indifferente: ad Asolo si è passati da 54mila a 67mila telefonate e a Pieve di Soligo da 36mila a 42.500.

LA RICHIESTA

Per far fronte all'aumento del volume di chiamate è stato chiesto, già da alcune settimane, il raddoppio delle linee e il potenziamento del numero di operatori. «Purtroppo i tempi dei gestori delle linee telefoniche non sono i nostri allarga le braccia Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca ma contiamo, nell'arco di due settimane al massimo, di andare a regime incrementando mediamente del 50 per cento sia le linee che gli operatori in servizio». L'azienda sanitaria specifica nuovamente che le persone che si sono viste rinviare una visita a causa del blocco imposto dal coronavirus non devono chiamare il Cup. Al contrario, saranno gli stessi sportelli a ricontattare loro dopo la revisione della priorità della prestazione da parte del medico di famiglia. Sempre da lunedì partirà il nuovo sistema di visite su prenotazione ai pazienti ricoverati negli ospedali. Saranno i coordinatori dei reparti a contattare i familiari. Infine, si accelererà sul front della tele-medicina per effettuare i controlli da distanza riducendo, quando possibile, gli accessi negli ospedali e nei poliambulatori: «Abbiamo predisposto un piano specifico concludono dall'Usl l'obiettivo è arrivare a effettuare metà delle visite di controllo da remoto».

