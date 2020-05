IL PIANO

TREVISO Non possono ancora riabbracciarsi, ma almeno sono tornati a vedersi, pur da dietro a una vetrata. La casa di riposo Domenico Sartor di Castelfranco è tra le prime ad aver ripreso le visite dopo la blindatura dovuta all'emergenza coronavirus. I familiari e gli anziani restano separati da un vetro e si parlano attraverso il cellulare. Potersi guardare direttamente negli occhi dopo oltre due mesi, però, dà finalmente la sensazione che le distanze si stiano davvero riducendo. «Volersi bene vuol dire sapersi proteggere l'un l'altro. L'hanno compreso fin da subito i nostri ospiti e le loro famiglie. La distanza ha fatto avvicinare i cuori, rinforzando ulteriormente i legami affettivi spiega la direttrice Elisabetta Barbato ora facciamo un ulteriore passo in avanti, dando la possibilità ai familiari di prenotare una visita ai propri cari, in totale sicurezza».

GLI APPUNTAMENTI

La casa di riposo ha definito dei turni. Una volta preso appuntamento, i familiari (al massimo due) potranno raggiungere una delle due postazioni allestite nel giardino del centro servizi e incontrare i propri cari per venti minuti, pur attraverso le vetrate che resteranno tassativamente chiuse per azzerare i rischi di una diffusione del coronavirus. Il Covid-19 non è mai entrato nella casa di riposo di Castelfranco. Anche l'Israa di Treviso, la più grande Ipab del Veneto, ora punta alla ripresa delle visite. Tra gli oltre 800 anziani suddivisi in quattro strutture è emersa solamente una positività: una 90enne residente nel centro Zalivani di Fiera, senza sintomi e subito isolata.

LA PROCEDURA

L'istituto ha già messo a punto un protocollo per gestire le visite dei familiari in tutta sicurezza. Prima di renderlo operativo, però, si attende il via libera della Regione. Ci si dovrà prenotare fissando un appuntamento, sottoporsi alla misurazione delle febbre a ogni ingresso, mantenere le distanze anti-contagio e usare tassativamente tutti i dispositivi di protezione, a partire dalle mascherine e dal gel igienizzante. «I familiari saranno avvisati per tempo, con largo anticipo, in modo da non creare nessuna corsa verso le residenze fanno sapere dell'istituto non ci sarà un liberi tutti, questo va detto in modo chiaro. Le visite torneranno a essere possibili seguendo delle indicazioni precise, in linea con le disposizioni regionali». Parallelamente si sta mettendo a punto un sistema per rendere possibile l'ingresso di nuovi anziani. L'idea è di tenerli inizialmente isolati dagli altri, per un periodo di almeno due settimane. Una quarantena preventiva. «C'è la necessità di riorganizzare alcuni spazi dove possano restare isolati ma allo stesso tempo vivere dignitosamente sottolineano dall'Israa i nuovi inserimenti dovranno avvenire in totale sicurezza, senza che l'isolamento precauzionale venga in qualche modo vissuto come un problema».

Mauro Favaro

