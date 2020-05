IL PIANO

TREVISO L'emergenza coronavirus ha rivoluzionato l'attività dei medici di famiglia. E le misure di precauzione resteranno in piedi anche quando i contagi si saranno azzerati. Si potrà accedere agli ambulatori solo su prenotazione, i pazienti verranno visitati in piedi se l'uso del lettino non sarà indispensabile e i controlli periodici verranno eseguiti con il tele-consulto: il paziente vedrà il medico direttamente sullo smartphone. Questi ultimi sfrutteranno i sistemi online. Proprio come succede con le ricette fatte attraverso internet, il cui utilizzo verrà incrementato fino a comprendere tutti i casi per i quali non sia necessaria una visita diretta.

TELECONSULTI

Gli ambulatori 2.0 funzioneranno così. In questi giorni si sta lavorando per attivare il prima possibile la possibilità di eseguire i tele-consulti. Anche con gli specialisti degli ospedali. L'Usl della Marca punta su questa nuova via per recuperare le 20mila visite di controllo saltate nel periodo di sospensione delle attività ordinarie. Il 4 giugno ci sarà un incontro tra l'azienda sanitaria e i rappresentanti dei medici di famiglia per definire i dettagli. Le altre misure, invece, sono già state adottate per ridurre l'afflusso negli ambulatori durante l'emergenza. Sono ancora valide. E nessuno ha intenzione di abbandonarle per tornare al vecchio sistema. «Le sale d'attesa dei medici di famiglia non saranno più un club ricreativo gratuito spiega Brunello Gorini, segretario della Fimmg di Treviso, la federazione dei medici di famiglia l'emergenza ha fatto scomparire il libero accesso negli ambulatori. D'ora in poi si andrà solo su appuntamento. In primis per una questione di sicurezza, ma anche perché sia i dottori che i pazienti hanno visto che è più funzionale».

GLI ACCORGIMENTI

Le visite fatte in piedi possono sembrare una banalità. Ma non è così. «I controlli sul cuore e sui polmoni, ad esempio, verranno eseguiti prevalentemente in piedi continua Gorini questo anche per limitare l'uso della carta che ricopre il lettino: oggi va cambiata di volta in volta e trattata come rifiuto speciale». Ci potranno essere accorgimenti diversi. Tra le altre cose, si pensa di usare una sorta di telo cerato, in modo che possa essere sanificato velocemente senza doverlo sostituire dopo ogni visita. Le ricette online sono già una realtà. Ma nessuna campagna di promozione le ha diffuse come gli ultimi tre mesi di emergenza. «Andrà a finire come l'home banking sottolinea il medico oggi solo poche persone si rivolgono direttamente agli sportelli delle banche, a cominciare dai giovani, a meno che non abbiano necessità particolari». L'obiettivo è proprio questo: non azzerare gli accessi negli ambulatori, ma fare in modo che entrino solo le persone che hanno un effettivo bisogno. Tenere fuori tutti gli altri sarebbe già un enorme passo in avanti. È la stessa filosofia che dopo i focolai di Covid-19 ha portato gli ospedali a installare dei varchi dove viene misurata la febbre e a consentire l'accesso solo alle persone che hanno un reale bisogno: per motivi di emergenza, ovviamente, oppure per prestazioni prenotate. Senza accompagnatori, con la sola eccezione riguardante le persone fragili. Infine, il tele-consulto per i controlli. I medici di famiglia non li vedono troppo di buon occhio. «Si pagherà il ticket per vedere il medico al telefono evidenzia il segretario della Fimmg un video-consulto non potrà mai sostituire una visita». Ormai, però, la strada, almeno per quanto riguarda i controlli più semplici, pare segnata. Ma tutto ciò non significa che serviranno meno medici in servizio. «Questo no conclude Gorini perché l'esperienza ci dice che la salute dei cittadini e i tassi di sopravvivenza sono migliori proprio in quei territori dove è più elevata la presenza di medici di famiglia».

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA