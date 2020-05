IL PIANO

TREVISO L'associazione italiana tutela salute mentale (Aitsam), per il distretto di Asolo, ha scritto ai responsabili dell'Usl 2 in merito al disagio di utenti e familiari per la difficile situazione venutasi a creare a causa della prolungata chiusura dei centri diurni e di lavoro guidato.

Ma il direttore sanitario dell'Usl 2 Francesco Benazzi ha una buona notizia. «In queste settimane è stato fatto un grossissimo lavoro di riorganizzazione insieme agli enti gestori per riattivare i centri diurni- annuncia Benazzi- Si è cercato di trovare il giusto equilibrio tra i bisogni degli utenti e le loro famiglie e le norme e i protocolli covid 19 di sicurezza». Benazzi anticipa che alcuni Centri diurni hanno già iniziato l'attività la scorsa settimana con gli accessi individualizzati. Gli altri iniziano la prossima settimana. Diverso il discorso per quanto riguarda invece la frequenza di gruppi di cinque. In questo caso l'attività inizierà nei prossimi giorni nei centri diurni a gestione diretta dell'Usl mentre per tutti gli altri centri l'avvio sarà dalla fine della settimana prossima. «Riprendono anche i tirocini lavorativi» informa il direttore dell'Usl 2.

Queste rassicurazioni danno un po' di sollievo ai genitori di ragazzi - a volte anche adulti - che frequentano i centri di Castelfranco, di Montebelluna, di Valdobbiadene. «Ho pregato le autorità locali di fare il possibile per una ripresa rapida delle attività perchè in molti mostrano già evidenti segni di insofferenza. Un ulteriore ritardo può produrre gravi scompensi e il rischio di ricoveri in emergenza con pericolosi tso» ha fatto presente Luana Calabrese dell'associazione. Che aveva sottolineato più volte come al Centro di Salute Mentale di Castelfranco gli stessi operatori erano molto preoccupati. «Tre settimane fa con le cooperative partner, gli operatori dei centri di salute mentale avevano predisposto un piano di lavoro e di ripartenza rispettando tutte le regole che l'emergenza sanitaria impone, ma non sono stati autorizzati dalla direzione»,

Eppure, come spiega il direttore dell'Usl 2 Benazzi è davvero questione di giorni. I centri diurni a breve riapriranno per accogliere chi ne ha bisogno. Con una raccomandazione che lo stesso direttore sottolinea con forza. «L'avvio di tutte le attività è subordinato alla presentazione del piano delle attività da parte degli enti gestori. E, ancora più importante, all'effettuazione dei tamponi». Polemiche che trovano risposta anche perchè - e Benazzi conclude - tutta la programmazione è stata condivisa con i rappresentanti degli enti gestori e con i rappresentanti delle famiglie.

