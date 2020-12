IL PIANO

TREVISO Entro la fine di gennaio verrà vaccinato contro il Covid tutto il personale degli ospedali e dei servizi sanitari sul territorio. Contemporaneamente ci sarà l'immunizzazione per gli anziani e gli operatori delle 54 case di riposo della Marca. Il primo step prevede la copertura per quasi 30mila persone. Tra metà febbraio e l'inizio di marzo, poi, si aprirà a tutto il resto della popolazione. I trevigiani si vedranno recapitare una lettera con su scritto quando e dove presentarsi per sottoporsi al vaccino anti-Covid. A cominciare dagli anziani con più di 80 anni e da chi rientra nelle categorie a rischio.

IL RICHIAMO

Il vaccino Pfizer prevede un richiamo a 21 giorni, anche se la risposta anticorpale inizia a prendere forma già dal dodicesimo giorno dopo la prima somministrazione. Con il secondo appuntamento che verrà fissato al momento della prima iniezione. Sono queste le linee fondamentali del primo piano di vaccinazione contro il coronavirus. La gestione è affidata ad Anna Pupo, responsabile del servizio Promozione e gestione dell'attività vaccinale dell'Usl. «Nel prossimo mese arriveranno 6mila dosi a settimana. Per un totale di 30mila dosi, cioè il fabbisogno necessario per il primo step dedicato al personale degli ospedali, anche tecnici e amministrativi, al personale sanitario del territorio, comprese le strutture e gli ambulatori privati, e alle case di riposo fa il punto Pupo l'obiettivo è concludere l'operazione entro il mese di gennaio, comprendendo anche i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, i dentisti e così via».

LO STOCCAGGIO

Al centro della maxi campagna di vaccinazione contro il coronavirus c'è il Covid Hospital di Vittorio Veneto. I congelatori in grado di conservare le dosi fino a 80 gradi sottozero sono già in funzione. La farmacia dell'ospedale attende solo che vengano progressivamente riempiti. «Le dosi arriveranno congelate a Vittorio Veneto. E usciranno dai congelatori man mano che verranno utilizzate spiega la dottoressa possono rimanere a una normale temperatura da frigorifero, tra i due e gli otto gradi, per 5 o 6 giorni. La procedura prevede che vengano scongelate, riposte in un frigo e poi distribuite nelle varie sedi vaccinali sul territorio». Il personale degli ospedali verrà vaccinato direttamente all'interno delle strutture. Sono coinvolte 6.500 persone in servizio negli ospedali. Più 9mila operatori sanitari del territorio, tra i quali 515 medici di famiglia e 100 pediatri di libera scelta. I servizi territoriali faranno riferimento alle otto sedi già usate per le vaccinazioni contro l'influenza stagionale: il Sant'Artemio a Treviso; Palapace a Cornuda; Casa Riese a Riese; Palacicogna a Ponzano; palazzetto De Vidi a San Biagio; ex Foro Boario a Oderzo; ex biblioteca a Susegana; palestra Pontavai a Vittorio Veneto. «Lavorando in modo contemporaneo, riusciremo a vaccinare tutti e 9mila in un giorno», sottolinea Pupo. Nelle case di riposo l'organizzazione sarà diversa. Qui le operazioni verranno gestite da un operatore dell'Usl, ma la somministrazione vera e propria dei vaccini alle 12mila persone tra anziani e personale dovrà essere eseguita in proprio da ogni singola struttura. Per i richiami di massa verranno schierati oltre cento vaccinatori. Il resto della popolazione, poi, tra metà febbraio e l'inizio di marzo, a quali centri dovrà fare riferimento? «Stiamo valutando la possibilità di usare le sedi sparse nel territorio già impiegate per le vaccinazioni antinfluenzali conclude Pupo sono funzionali e danno la possibilità di vaccinare velocemente molte persone». Se arriverà un numero sufficiente di dosi, infine, potrebbero anche essere usate direttamente grandi strutture come il Palaverde, la Zoppas Arena e il Palamazzalovo.

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA