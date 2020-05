IL PIANO

TREVISO Ci sono meno letti negli ospedali. L'emergenza coronavirus ha anche questo risvolto. La necessità di scongiurare il rischio di esplosione di nuovi focolai ha costretto l'Usl della Marca a ridurre il numero di posti disponibili nei reparti. A livello generale c'è stato un taglio medio del 20%. La riduzione è stata necessaria proprio per garantire le distanze anti-contagio tra i pazienti ricoverati. «I posti letto sono stati ridotti per diminuire il numero di persone nei vari locali conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca sostanzialmente nelle camere dove c'erano tre letti si è passati a due. E così via. Oltre al rispetto del distanziamento, in questo modo abbiamo la possibilità di gestire eventuali casi anche con il minimo sospetto in tutta sicurezza». Nella prima fase post emergenziale si continuerà così. Poi la situazione potrebbe tornare gradualmente alla normalità. Dipende da come si muoverà al curva dei contagi da Covid-19, oggi costantemente in picchiata.

LA CAMPAGNA

L'altra novità è che con l'inizio dell'autunno gli operatori della sanità, medici, infermieri e oss, saranno tutti chiamati a vaccinarsi contro l'influenza. Non c'è un obbligo vero e proprio. Ma la raccomandazione è molto più sentita rispetto agli anni scorsi. E di conseguenza anche gli inviti saranno più incalzanti. «Ci si dovrà vaccinare contro l'influenza. Il discorso vale non solo per chi lavora negli ospedali, ma per tutte le persone con più di 65 anni sottolinea il direttore generale avvieremo una campagna di dimensioni importanti, come mai prima d'ora». Il primo obiettivo è cancellare il cosiddetto rumore di fondo. Influenza e infezione da Covid-19 si assomigliano, almeno all'inizio. Ecco perché è fondamentale scartare da subito, quando ci sono le condizioni, una delle due possibilità. I medici di famiglia, anche per bocca di Brunello Gorini, segretario della Fimmg di Treviso, la federazione dei dottori di base, hanno chiesto di anticipare l'inizio delle vaccinazioni antinfluenzali di un paio di mesi. Generalmente si partiva nella prima metà di novembre. Ora i camici bianchi che operano negli ambulatori del territorio auspicano che si possa cominciare già a settembre. Prevedendo un richiamo a febbraio. «Su questo ci atterremo alle indicazioni regionali spiega Benazzi in caso di anticipo, comunque, il richiamo potrebbe essere necessario solo per le persone che si vaccinano per la prima volta contro l'influenza. Ci muoveremo in base alle indicazioni che arriveranno dalla Regione». La speranza è che non ci sia la temuta seconda ondata di Covid-19. Non è una cosa scontata.

IL BOLLETTINO

La situazione è in costante miglioramento. Ieri in tutta la Marca è stato registrato un solo nuovo contagio. Il totale dei trevigiani colpiti dal coronavirus negli ultimi cento giorni di emergenza sale così a 2.658. Sono 297 quelli che attualmente stanno fronteggiando l'infezione. Per la prima volta si è scesi sotto quota 300. Fortunatamente il numero dei decessi resta fermo: 313. E questo è il dato più importante. Di pari passo, le Terapie intensive continuano a restare vuote per quanto riguarda i pazienti Covid positivi. Ieri c'è stato un nuovo ricovero nei reparti ordinari del Covid Hospital di Vittorio Veneto. I pazienti ancora ricoverati sono complessivamente nove. Tutti a Vittorio Veneto: 5 nella struttura principale e 4 positivi asintomatici nell'ospedale di comunità. Questi ultimi si trovano qui perché non hanno la possibilità di isolarsi a casa. Ma ormai la loro negativizzazione dovrebbe essere solo una questione di tempo. Di seguito, 301 trevigiani sono in isolamento domiciliare. I dimessi dagli ospedali sono saliti a 749. E le persone guarite hanno toccato quota 2.048. Solo ieri altre 17 si sono messe alle spalle il coronavirus.

Mauro Favaro

