IL PIANO SANITARIO

VENEZIA I primi a partire con il vaccino nel mondo della scuola, sempre più sotto i riflettori dopo il caso del cluster di variante inglese nell'elementare Fratelli Bandiera di Malcontenta, saranno gli operatori di nidi e scuole dell'infanzia aderenti della Fism, la Federazione italiana delle scuole materne del territorio dell'Ulss 3 Serenissima. Inizieranno dopodomani, sabato, in leggero anticipo sull'avvio della campagna sugli insegnanti, il cui semaforo verde è stato fissato da Governo e Regione per lunedì prossimo, 22 febbraio. Per vaccinare gli insegnanti verranno utilizzate le dosi del vaccino AstraZeneca conservate nella farmacia dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, hub regionale per il Veneto, così come per le fiale del siero di Moderna che si sta utilizzando nella prima tornata vaccinale sugli ottantenni.

I NUMERI DEL VENEZIANO

A martedì sera, con i dati definitivi dei primi due giorni, il totale dei vaccinati è salito a 562 anziani, con un'adesione dell'81,8%. Una percentuale che ha toccato per l'area di Mestre, punte dell'88,3%. E ieri è stata la terza giornata di somministrazione del siero anti-coronavirus ai nati nel 1941, gli ottantenni. La vaccinazione è proseguita a Chioggia e Favaro Veneto per la prima terraferma veneziana, dov'erano stati convocati in 323. Sempre ieri sono state avviate le vaccinazioni nella sede di Noale, dov'erano invitate 162 persone e dove la somministrazione proseguirà fino a sabato 20, per un totale di 617 persone invitate nelle quattro giornate.

Oggi si prosegue con le vaccinazioni anche nella sede di Marcon, dove in un'unica sessione saranno invitati i 186 anziani classe 41 dei territori di Marcon e di Quarto d'Altino, e di Portogruaro. Domani, invece, al via le operazioni vaccinali a Venezia, all'ospedale Civile, e a Jesolo, al PalaInvent. Il 22 toccherà a Dolo, il 24 a Mirano e il 26 a Camponogara mentre i residenti del Lido saranno gli ultimi - assieme a Cona e Cavarzere - a ricevere il siero anti-virus dal 27 febbraio.

In contemporanea, da lunedì, assieme agli insegnanti, inizierà la vaccinazione dei nati nel 1940: 6.278 ottantunenni nell'Ulss 3. La vaccinazione proseguirà tutta l'ultima settimana di febbraio e nella prima di marzo.

IL QUESTIONARIO

Secondo un questionario diffuso dall'ordine dei Medici di Venezia, 2 medici e odontoiatri su 3 sono già stati vaccinati. Nel 33% ancora in attesa della somministrazione la grande maggioranza, circa l'86%, sono odontoiatri, liberi professionisti e pensionati.

Alte le percentuali dei vaccinati: in totale il 67% di chi ha risposto ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, percentuale confermata nell'Ulss 3 Serenissima, il 58%, invece, nell'Ulss 4 Veneto Orientale.

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA