IL PIANOSAN GIORGIO Oggi sono flaconi dell'ammorbidente o dello shampoo. Domani, una volta avviati al riciclo, potrebbero diventare materiali da usare nei processi degli altoforni per la produzione dell'acciaio in sostituzione del carbone o del coke. E potrebbe accadere anche in Friuli, a San Giorgio di Nogaro, come già succede nel vicino Veneto, a Costa di Rovigo. È questo il fulcro del progetto di I.Blu, che immagina già un investimento da 15,860 milioni di euro.IL PROGETTOSe oggi le bottiglie in pet o i sacchetti in polietilene hanno...