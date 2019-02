CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOROMA Investimenti e privatizzazioni. Due leve che il governo intende sfruttare per cercare di invertire le stime di crescita che prevedono un Pil in picchiata nell'anno in corso. Le previsioni della Commissione Ue, come del Fmi o dell'Upb non hanno sorpreso via XX Settembre. D'altra parte nei giorni scorsi era stato l'Istat a certificare la recessione tecnica e ora si lavora con palazzo Chigi per sbloccare i cantieri attraverso un apposito decreto. Ma per sostenere la crescita di almeno mezzo punto, in attesa di vedere gli effetti di...