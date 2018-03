Il Piano per la laguna sarà rifatto a costo zero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PIANOVENEZIA Il piano morfologico e ambientale della laguna, bocciato da Roma, sarà rifatto, ma non costerà «un euro in più» allo Stato. Sul punto il provveditore alle opere pubbliche del triveneto, Roberto Linetti, è categorico: «Il piano era stato pagato al Corila, attraverso il Consorzio Venezia Nuova, e ora non spenderemo un euro in più per aggiustarlo. Questo piano non funzionava. Ora lo faremo funzionare, così come dice il ministero e come avevamo detto anche noi. Se ne occuperà sempre il Corila, siamo già d'accordo»....