Il piano: pattugliamenti militari per riportare i barconi in Tunisia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAROMA Esternalizzazione delle frontiere, è la parola chiave del piano che Matteo Salvini vorrebbe mettere in pratica insieme con l'accordo della Germania, dell'Austria e forse anche del Belgio. Una soluzione tentata da molti ministri prima di lui, ma che questa volta potrebbe trovare la spinta nella spaccatura forte all'interno della Ue. L'Italia vorrebbe la creazione di Campi di prima accoglienza nel Nord Africa, e in particolare in Tunisia, da dove gestire le richieste di asilo. Ma per poterlo fare deve garantire al paese...