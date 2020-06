IL PIANO

PADOVA Ingressi contingentati. Biglietti online. Sedie alternate. Gel disinfettante ovunque. Maxi adesivi colorati che rammentano il rispetto della distanza. Percorsi nuovi, oltre a entrate e uscite diversificate. E tantissime iniziative all'aperto, dove il pericolo del contagio è minore. Per Musei, Monumenti e luoghi d'arte, dunque, è iniziata l'operazione di rilancio, che però tiene conto in modo imprescindibile delle prescrizioni anti Covid. L'obiettivo è far sì che, essendo garantito il rispetto scrupoloso delle prescrizioni per limitare il diffondersi del virus, i turisti siano incentivati a venire. L'assessore Andrea Colasio, dopo un minuzioso lavoro di ricognizione, ha predisposto il piano, partendo dal sito più significativo, cioè la Cappella degli Scrovegni, che il 18 maggio per prima, e insieme all'attiguo Museo agli Eremitani a cui si accede con un unico ticket, ha riaperto dopo il lockdown. E proprio dallo scrigno di Giotto, che nell'ultimo week end ha già fatto registrare il tutto esaurito iniziale della fase 2, si attendono numeri record, che superino quelli già eccezionali del 2019, quando i visitatori erano stati 330mila.

LE PRESCRIZIONI

Nella Cappella possono entrare gruppetti di 10 visitatori (in tempi normali erano 25 per volta), ai quali è concessa una sosta di un quarto d'ora. Il percorso obbligato è in senso antiorario, appena si entra sul lato sinistro, che consente la lettura corretta della narrazione affrescata, contraddistinto da una fila di bollini verdi, che indicano i tragitti di andata e di ritorno, evitando gli incroci tra la gente. Rivoluzione pure al Museo agli Eremitani, a cominciare dalle panchine esterne, dove ci si può sedere a posti alterni. Alla biglietteria, poi, accede una persona per volta e dall'atrio è stato tolto il mobilio per aumentare lo spazio. Non c'è più il guardaroba trasferito in una stanza del chiostro. L'itinerario non ammette deroghe ed è imposto da corridoi delimitati dal nastro rosso che mostrano le corsia a senso unico su cui immettersi.

Al Palazzo della Ragione, dove l'enorme superficie facilita l'applicazione delle norme anti-contagio, sono mutati i punti di accesso. C'è una nuova porta d'ingresso a ovest della Loggia, e si esce esclusivamente dal lato est. Pure in Salone c'è un percorso da seguire senza contemplare variazioni, in maniera che non si possano verificare contatti tra i visitatori. Ancora solo piccoli gruppi possono accedere alla mostra su Giovanni Battista Belzoni, in corso al San Gaetano: pure qui i marcatori a terra indicano la distanza di sicurezza da rispettare.

ALL'APERTO

Nell'ambito del piano anti contagio, decisamente più semplice risulta la gestione dell'Odeo Cornaro che verrà utilizzato nel corso dell'estate per gli spettacoli all'aperto: in questo caso si è stabilito che il numero massimo degli spettatori sia a quota 70, al posto dei 150 del periodo pre-pandemia. Verrà riproposto l'Odeo Days, con appuntamenti di richiamo, tra cui la serata con Pennacchi, mentre l'associazione Torlonga curerà le visite guidate, sempre a gruppetti. L'altro sito significativo open air per il mese estivo è il Castello dei Carraresi, dove delle 800 sedie presenti solo 3-400 potranno essere occupate. La programmazione partirà da luglio e fin d'ora l'invito che arriva dal Settore Cultura è che i biglietti vengano fatti online, per evitare code all'ingresso. Ci saranno cinque operatori ad accertare che tutte le operazioni di entrata e di uscita si svolgano evitando assembramenti.

Un ruolo significativo per l'offerta culturale del periodo più caldo lo avranno inoltre le piazze dei quartieri, tra cui quelle della Guizza (Cuoco), dell'Arcella (Azzurri d'Italia) e di Ponte di Brenta (Barbato), dove arriverà il tir messo a disposizione anche quest'anno dall'Aspiag, con il palco per gli spettacoli di Opv, Solisti e Teatro Stabile. Pure in questo caso il numero delle sedie a disposizione risulterà ridotto in modo significativo.

IN PROVINCIA

Infine, numeri dimezzati pure ad Arquà, dove a vistare la casa di Francesco Petrarca potranno entrare poche persone per volta, con tempi contingentati per ammirare le stanze dove ha soggiornato il famoso poeta. Anche qui ci saranno dei dispositivi, poco invasivi, ma essenziali, che indicano quale distanza deve essere mantenuta tra i visitatori.

Nicoletta Cozza

