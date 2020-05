IL PIANO

MONASTIER Quasi sette famiglie su dieci di Monastier hanno deciso di sottoporsi al maxi screening per il coronavirus proposto gratuitamente dal Comune in collaborazione con la casa di cura Giovanni XXIII. Si tratta del primo piano di controllo organico messo a punto da un municipio nel trevigiano. Si è deciso di eseguire il test sierologico su un componente per ogni nucleo familiare, in modo da capire se il Covid-19 sta girando anche tra i suoi contatti più stretti. Il programma ha visto l'adesione di oltre 1.000 famiglie sulle 1.500 residenti a Monastier, per un totale di quasi 4.400 abitanti.

I PRELIEVI

Ieri nella casa di cura sono stati eseguiti i primi cento prelievi di sangue dal braccio per evidenziare l'eventuale presenza di anticorpi. Per agevolare il rispetto delle misure anti-contagio, la Giovanni XXIII ha spostato il laboratorio analisi al piano terra, a ridosso dei parcheggi, nella zona che inizialmente era stata ricavata per il nuovo pronto soccorso, diretto dal primario Marco Bassanello, Covid manager della struttura. Nell'area sono stati previsti percorsi pedonali a senso unico: si entra da una parte e si esce da un'altra, senza il rischio di incrociarsi. I risultati del test arrivano nel giro di meno di 24 ore. Le persone che dovessero risultare positive saranno invitate a rivolgersi al proprio medico di famiglia, che valuterà la possibilità di prescrivere un tampone di controllo. Tra le ipotesi sul tavolo, però, anche se per il momento non ancora confermate, c'è pure quella di procedere con l'approfondimento direttamente nella casa di cura privata convenzionata, gestita dal gruppo Sogedin, che si è da poco dotata di un macchinario proprio per processare i tamponi.

I COSTI

Ciò che è certo è che questo primo screening con i test sierologici è completamente gratuito per i cittadini. L'esame costerebbe 37 euro. La spesa è stata coperta dal Comune e dalla stessa Giovanni XXIII: il primo ha messo 10 euro e la seconda i rimanenti 27 euro. Ora i prelievi andranno avanti per dieci giorni. «La cosa più importante, oltre agli esiti riguardanti ogni persona, è che in questo modo alla fine potremo avere dei macro dati capaci di dirci come si è mosso e come si sta muovendo il coronavirus tra le famiglie di Monastier sottolinea il sindaco Paola Moro grazie alla disponibilità della casa di cura abbiamo potuto inserire anche questo progetto di natura prettamente sanitaria nel programma Coraggio 19, che comprende 19 azioni contro gli effetti dell'epidemia da Covid-19 che spaziano dal sociale al rilancio dell'economia». Inoltre, dopo il periodo di quarantena obbligatoria a casa, terminato con la fine del lockdown, in vista del prossimo anno scolastico il Comune sta valutando la possibilità di prevedere dei buoni mensa scontati per i ragazzi delle scuole che fanno sport e che partecipano al Pedibus.

