Fincantieri procurerà ai dipendenti i bus per trasportarli al lavoro e a casa, urbani e anche extraurbani per Chioggia. Fa parte del piano concordato con Fim, Fiom e Uilm per riaprire il cantiere in piena sicurezza, piano che prevede anche la misurazione della temperatura, un'area triage per chi ha più di 37 gradi e mezzo, turni separati per evitare assembramenti. In questi giorni i tecnici stanno continuando nell'opera per allestire lo stabilimento di Porto Marghera che lunedì prossimo ospiterà anche i primi duecento lavoratori (mentre una parte resterà in Cig fino al 3 maggio), per andare gradualmente a regime entro metà maggio con le 5 mila maestranze, tra il migliaio di dipendenti fissi e i circa 4 mila delle imprese d'appalto impiegate in questo periodo.

Intanto la Camera di commercio di Venezia Rovigo ieri ha diffuso i dati delle imprese che possono riprendere la propria attività in seguito all'ultimo decreto della Presidenza del consiglio dei ministri del 10 aprile scorso. Sono 42 mila, con quasi 200 mila dipendenti, quelle potenzialmente autorizzate a operare: considerando le nuove deroghe e quelle già riconosciute in precedenza, si tratta di circa il 43% delle imprese esistenti nel territorio di Venezia. E quelle che hanno aperto per davvero dovrebbero essere tra il 35 e il 40%.

