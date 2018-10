IL PIANO EDILIZIO VENEZIA Un programma in tre atti per arrivare agli annunciati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANO EDILIZIOVENEZIA Un programma in tre atti per arrivare agli annunciati mille posti letto per gli studenti di Ca' Foscari: oltre ai 650 dello studentato di Santa Marta, altri 225 sorgeranno a San Giobbe e ulteriori 140 in via Torino. L'ultimo atto si giocherà proprio a Mestre, dove la nuova casa dello studente sarà anche l'ultimo edificio a completamento del campus universitario, subito dopo quello dei laboratori scientifici.Ieri il rettore Michele Bugliesi ha riassunto i prossimi passaggi di un piano edilizio in pieno fermento, che...