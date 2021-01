LA RIPARTENZA

VENEZIA In molti istituti superiori il piano di rientro con la metà degli studenti a scuola, era già pronto a inizio gennaio, in occasione di quello che, per il Veneto, era stato un falso allarme di ripartenza delle lezioni in presenza. Alcuni dirigenti, però, si sono ritrovati a dover rifare tutto, stravolgendo ancora una volta turni e orari.

È il caso, per esempio, degli istituti dei due grandi poli scolastici di Mirano e Dolo, che hanno dovuto adeguarsi alle esigenze dell'azienda di trasporto chiamata, come tutti, a garantire il massimo distanziamento. Le indicazioni sono arrivate in occasione della conferenza di servizio di ieri pomeriggio. La dirigente del Majorana-Corner, Monica Guaraldo, è stata informata dall'Ufficio scolastico del fatto che il piano trasporti ha evidenziato criticità sul distretto di Dolo e Mirano. «In occasione del coordinamento tra istituzioni, Avm ha spiegato che, per evitare sovraffollamento, è necessario uno scaglionamento con ingressi alle 8 e alle 9.30». Il liceo di Mirano, anche a causa dei suoi numerosi iscritti, aveva da tempo previsto lo scaglionamento degli ingressi ma a distanza di un'ora, alle 8 e alle 9. E durante le vacanze di Natale aveva già elaborato il nuovo piano. Far slittare il secondo turno alle 9.30 significa dover stravolgere l'intero orario scolastico. E il rinvio di 30 minuti rende ancora più difficile incastrare tra loro le lezioni degli insegnanti. È probabile però che Actv abbia calcolato i tempi di una doppia corsa andata e ritorno con i mezzi a disposizione per la tratta. A Mirano e Dolo quindi si cambia tutto, di nuovo. E i tempi sono stretti «Stiamo rimettendo mano all'orario per adattarci alla disponibilità dei mezzi. È complicato incrociare le ore e riorganizzare i turni alla luce dei vincoli, ma ci rendiamo conto delle difficoltà: il quadro è critico per tutti, ed è impossibile fare diversamente in due cittadelle scolastiche, come quelle di Mirano e Dolo. Ripartiremo quindi con un nuovo assetto organizzativo». Nel capoluogo non sono arrivate indicazioni particolari da Actv. Il dirigente dell'Itis Zuccante di Mestre, Marco Macciantelli, ieri ha ufficializzato il nuovo orario e la nuova organizzazione, sulla base delle indicazioni della Regione e dell'Ufficio scolastico regionale. Il nuovo piano prevede un range temporale di ingressi tra le 7.55 (per le classi seconde, quarte e quinte) e le 8.45 per tutte le altre. È prevista inoltre la presenza al 50% di ogni classe, su turni di due settimane, per adeguarsi all'ordinanza che prevede quarantena e test di controllo in caso di presenza di un positivo in una classe. «Si prospetta un ulteriore nuovo inizio - conclude il preside - Confidando, ancora una volta, nella collaborazione di tutti, un sincero ringraziamento a ciascuno per un impegno senza il quale l'incessante sperimentazione in atto non sarebbe stata neppure immaginabile». Al Barbarigo di Venezia l'orario era già stato riorganizzato a inizio gennaio e non essendo arrivate nuove particolari prescrizioni da Avm e Usr, il piano resta valido. La preside Rachele Scandella ha previsto, per tre settimane, la presenza a scuola del 50% degli studenti, una classe su due: due giorni in presenza garantite a tutte le classi, 3 per le quinte e il prime. Anche il liceo Stefanini di Mestre conferma gli orari di inizio gennaio e rinnova quanto era già stato comunicato con la circolare del 30 dicembre. La dirigente Mirella Topazio aveva previsto turni con presenza al 50%. Con metà studenti a scuola non era emersa, dialogando con Avm, la necessità di scaglionare gli ingressi, cosa invece prevista dall'istituto a settembre quando la dad non era prevista e i ragazzi andavano tutti a scuola. «Nella nota congiunta di Regione e Ufficio scolastico si suggerisce espressamente di effettuare turnazione settimanale - chiarisce la dirigente Mirella Topazio -, organizzazione che avevamo già predisposto per gennaio».

Melody Fusaro

