LA STRATEGIA

TREVISO Via libera alle visite specialistiche attraverso le video-chiamate. Dal primo luglio si partirà in pianta stabile. Pure a tarda sera. Lo smartphone consente la massima flessibilità. Di fatto non ci sono limiti d'orario: una volta concordato l'appuntamento, pazienti e medici potranno mettersi in contatto fino alle 22, se non oltre. All'inizio ci si concentrerà soprattutto sulle visite di controllo. E allo stesso tempo si sta definendo un piano per consentire alle persone in attesa di effettuare esami radiologici nelle strutture ospedaliere, dalla Tac alla risonanza magnetica, anche di domenica mattina. Sono le due mosse attraverso le quali l'Usl della Marca punta a dare risposta alle oltre 14.600 visite non ancora recuperate dopo i due mesi di blocco dell'attività non urgente, dal 5 marzo al 4 maggio, a causa dell'emergenza coronavirus.

LA SPERIMENTAZIONE

Le video-chiamate sono già state sperimentate proprio durante il periodo di lockdown. Con risultati più che buoni. In primis per quanto riguarda la Neurologia. Ma non solo. Sono state eseguite visite specialistiche a distanza anche nei campi dell'endocrinologia, della reumatologia, della dermatologia e della diabetologia. «Dal primo luglio il progetto della tele-medicina partirà in modo definitivo conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca abbiamo già recuperato molte delle visite che erano state sospese per l'emergenza coronavirus. Siamo scesi da 41.222 a 14.625 prestazioni in attesa. Tra queste ultime, ci sono 7.551 controlli: adesso puntiamo a erogarli con il tele-consulto». Come funzionerà? I pazienti in attesa verranno contattati direttamente dai Cup per fissare l'appuntamento al telefono. La video-chiamata verrà fatta sfruttando la piattaforma Google Meet. «Abbiamo semplificato le cose al massimo. Le persone più anziane potranno essere aiutate da qualche parente. Ma davvero non c'è nulla di troppo complicato sottolinea il direttore generale il medico e il paziente si vedranno attraverso lo smartphone. Anche fino alle 22, se necessario, senza problemi. Si potrà fare tutto: raccontare come stanno andando le cose, segnalare difficoltà, mostrare gli esami. Anzi, non ci sarà nemmeno quel timore reverenziale che a volte si può avere in ambulatorio. Lo specialista darà tutte le risposte necessarie. E alla fine il paziente riceverà il referto anche via mail». «La tele-assistenza rappresenta il futuro aggiunge Benazzi nella maggior parte dei casi i controlli riguardano persone di una certa età, con diverse patologie. Con questo sistema da una parte loro non dovranno spostarsi e dall'altra si ridurranno i pazienti presenti in ospedale, diminuendo i possibili rischi». A cominciare da quello di diffusione del Covid-19, che ha decisamente rallentato la propria corsa ma che non è sparito.

TUTTA LA SETTIMANA

L'altro obiettivo riguarda l'apertura degli ambulatori per le visite specialistiche di sabato pomeriggio e, soprattutto, la possibilità di sottoporsi a esami radiologici anche di domenica mattina. Lo schema, ancora in fase di definizione, prevede il reclutamento di medici esterni, acquistando ore di servizio aggiuntive attraverso il regime della libera professione. Serve uno sforzo in più. I camici bianchi dell'Usl non basterebbero per garantire l'attività pure nei giorni festivi. E così si guarda agli specialisti esterni. Proprio in questi giorni, poi, si sta facendo un ulteriore passo verso la normalità riaprendo progressivamente gli sportelli fisici dei Cup. Sono tornati in funzione i centri per la prenotazione di visite ed esami degli ospedali di Treviso e Oderzo (dal lunedì al venerdì alle 8 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 12), Conegliano e Vittorio Veneto (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30), Castelfranco e Montebelluna (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 12). Nel distretto di Asolo, infine, sono state riattivate anche le sedi dei distretti della stessa Asolo, Crespano, Valdobbiadene, Pederobba, Giavera, Vedelago e Riese. Gli sportelli del Cup di borgo Cavalli di Treviso, invece, resteranno ancora chiusi.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA