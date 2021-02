IL PIANO

BELLUNO Sanità, scuola, terza età, giustizia e forze dell'ordine: entro la fine di marzo tutti avranno ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti-covid. È sempre più fitto il calendario vaccinale dell'Usl 1 Dolomiti. Ieri sono state fissate le nuove date per insegnanti e operatori scolastici, rimasti fuori dalla prima tornata, ed è stato deciso di partire anche con le Forze dell'ordine. Ad oggi sono state somministrate circa 16.300 dosi, di cui 9.800 prime dosi e 6.500 seconde dosi. Ciò significa che l'azienda sanitaria ha raggiunto circa il 5% della popolazione bellunese. Numeri piccoli ma vincolati anche agli arrivi dalle case farmaceutiche e quindi alle quantità di vaccini disponibili.

ANDIAMO CON ORDINE

Tra ieri e oggi, in modalità drive-in al San Martino, sono stati vaccinati i dipendenti del Tribunale e della Procura della Repubblica di Belluno. Circa 100 persone che compongono il comparto Giustizia. Gli ultimi giorni del mese invece, cioè domani e domenica, saranno dedicati all'inizio della campagna vaccinale per gli anziani nati nel 1941. Dovranno raggiungere anche loro il drive-in all'ospedale di Belluno e riceveranno il vaccino Pfizer. Coloro che non riusciranno ad essere presenti in questi giorni potranno recuperare nelle sedi di Tai di Cadore (15 marzo), Agordo (16 marzo) e Feltre (17 marzo). Rimanendo nella fascia della terza età è già stata convocata, sempre per lettera, anche la classe 1940 cui spetterà invece il vaccino prodotto da Moderna. L'Usl 1 Dolomiti ha già fissato tre date: il 14 marzo a Belluno (ospedale San Martino) e Feltre (ex Marangoni Peschiera); il 15 a Tai di Cadore (piazzale Dolomiti); il 16 ad Agordo (piazzale Tamonich). La vaccinazione avverrà in modalità drive-in nei centri di vaccinazione pubblici. È quindi necessario quindi presentarsi in auto con abbigliamento comodo per scoprire la parte alta del braccio. Dalla prossima settimana cominceranno a essere inviate le convocazioni anche per i nati nel 1939 e 1938. Le persone che non riescono a muoversi possono richiedere la vaccinazione a domicilio inviando una mail all'indirizzo vaccinazioni.covid@aulss1.veneto.it. Una delle novità è che, a partire da martedì prossimo, saranno vaccinate anche le persone fragili. Cioè quelle che stanno seguendo una terapia oncologica immunosoppressiva, oppure che hanno subito o sono in attesa di un trapianto. In totale sono circa 1.500 e saranno vaccinati tra il 2 e il 6 marzo con appuntamenti fissati dai servizi specialistici ospedalieri di riferimento.

LE MODALITÀ

A Belluno le vaccinazioni si effettueranno di regola in modalità drive in mentre a Feltre all'interno dell'ospedale, in un grande spazio attrezzato. Saranno utilizzati il vaccino Pfizer o Moderna. Nello stesso giorno partiranno le vaccinazioni alle forze dell'ordine. Ieri mattina, a seguito di un incontro in Prefettura, è stata definita la modalità di chiamata di carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza e vigili del fuoco. Anche in questo caso sono più di mille persone. Le vaccinazioni saranno effettuate da martedì, in modalità drive-in all'ospedale San Martino, con convocazioni di gruppi di 90 persone al giorno tra le 14 e le 15.30 in 12 date del mese di marzo. Sarà somministrato il vaccino Astrazeneca. Mondo scuola. Dopo la prima tornata del 21-22-23 febbraio in cui sono state vaccinate oltre 1.200 persone, l'Usl 1 Dolomiti ha fissato per il 18-19 e 20 marzo il recupero della vaccinazione di chi aveva aderito alla prima chiamata ma non era stato convocato e della fascia d'età 55-65 anni. Il Ministero della Salute, infatti, ha esteso la somministrazione del vaccino Astrazeneca anche alle persone che hanno più di 54 anni. Agli insegnanti e agli operatori scolastici esclusi dalla prima tornata è richiesta la registrazione a un nuovo link che è stato inviato per mail ieri pomeriggio.

