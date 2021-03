IL PIANO

BELLUNO Ripetere, in soli 20 giorni, il lavoro fatto negli ultimi due mesi. Tradotto significa essere in grado di somministrare più di 20mila dosi di vaccino anti-covid dall'8 al 28 marzo. Un proposito audace, quello dell'Usl 1 Dolomiti, ma supportata dall'invio più generoso di forniture di vaccini da parte delle aziende farmaceutiche. Dal 27 dicembre a oggi sono state utilizzate 20.700 dosi. Ora si vuole fare il bis al ritmo di mille dosi al giorno per arrivare a quota 20.300. Mantenendo questa velocità nella somministrazione del vaccino, calcolatrice alla mano: ciascun bellunese, entro l'8 settembre, potrebbe aver ricevuto almeno una dose. Sei mesi. Un tempo che potrebbe allungarsi in caso di tagli o ritardi nelle forniture, o accorciarsi se ne dovessero arrivare in quantità superiore alle previsioni.

IL PIANO

Intanto marzo. La nuova disponibilità di vaccini ha permesso all'azienda sanitaria di potenziare la campagna vaccinale. Per prima cosa è stata anticipata la vaccinazione agli anziani con più di 80 anni. Queste persone, che potrebbero aver ricevuto (o ricevere nei prossimi giorni) una lettera personale di invito, saranno chiamate da una sezione dedicata del Cup per fissare un nuovo appuntamento entro il 22 marzo. Inoltre le nuovi dosi permetteranno di completare la vaccinazione del personale scolastico con cinque giornate straordinarie già fissate. Ieri, oggi e domani a Belluno e a Feltre. La prossima settimana a Tai di Cadore e Agordo (tutti gli operatori della scuola che hanno aderito alla campagna vaccinale saranno convocati via mail). Nel frattempo prosegue con regolarità, secondo le date concordate con la Prefettura, la vaccinazione delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco che sarà presto estesa anche alla Polizia Locale. Su una corsia parallela i reparti specialistici ospedalieri stanno finendo di vaccinare i soggetti estremamente vulnerabili con patologie gravi caratterizzate da immunodepressione. Alle 12 di ieri erano state somministrate 20.700 dosi di vaccino. Come detto prima l'idea è di farne altrettante in 20 giorni. Questo il cronoprogramma delineato dal Dipartimento di Prevenzione: 6.700 persone dall'8 al 14 marzo; 6.900 persone dal 15 al 21 marzo; 6.700 persone dal 22 al 28 marzo. Quello dei vaccini è un treno che gli industriali non vogliono perdere.

GLI INDUSTRIALI

«Abbiamo avviato la mappatura dei siti disponibili per le campagne vaccinali e raccolto già decine di disponibilità ha comunicato Lorraine Berton, presidente di Confindustria La sola richiesta ha generato un numero superiore di risposte rispetto a quelle che ci aspettavamo. Anche gli imprenditori che non hanno stabilimenti con caratteristiche adeguate hanno dato la disponibilità indicando altre strutture di loro proprietà, magari dismesse». L'accelerazione dell'azienda sanitaria ha creato frenesia tra tutte le categorie.

LA VARIANTE INGLESE

Tutti vogliono il vaccino. È una richiesta legittima e più che mai necessaria visto il numero dei nuovi positivi influenzato, soprattutto in questo 2021, dalla variante inglese. «Abbiamo ricevuto ulteriori comunicazioni dall'Istituto Zooprofilattico di Padova ha spiegato il dottor Sandro Cinquetti E una decina di campioni inviati, forse qualcosa di più, sono risultati essere variante inglese». Quelli inviati dal Dipartimento di Prevenzione erano tamponi sospetti e quasi tutti hanno dato l'evidenza che si ipotizzava. «Questo non significa che ora c'è solo la variante inglese ha concluso Cinquetti Ma che sta sostenendo l'evoluzione epidemica del nostro territorio e rappresenta ad oggi l'unica variante selezionata. Questo ha comportato un allungamento dei tempi di isolamento e do quarantena perché la sua contagiosità è più vivace e più lunga».

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

