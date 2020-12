IL PIANO

BELLUNO Più di 10mila vaccini Pfizer in arrivo a Belluno entro la fine di gennaio. A cui si dovrebbero aggiungere, salvo imprevisti dell'ultimo momento, anche quelli di Moderna. Dopo la giornata simbolica di domenica, in cui si sono vaccinate 40 tra le persone più esposte nella lotta al Covid-19, la macchina sanitaria si è messa in moto in fretta. L'Usl 1 Dolomiti ha preparato il Piano per l'intera programmazione vaccinale. Oggi sarà inviato alla Regione.

LA FORNITURA

Entro il 25 gennaio, secondo le previsioni di Azienda Zero, dovrebbero arrivare in provincia 10.725 dosi di vaccino Pfizer. È stata la squadra sanitaria capitanata dal dottor Sandro Cinquetti, direttore del Dipartimento di Prevenzione, a formulare il Piano vaccinale. «Domani (oggi per chi legge, ndr) lo invieremo a Venezia ha confidato Cinquetti Abbiamo messo a punto delle ipotesi ma dobbiamo fare alcune verifiche di dettaglio. Sembra che la prima fornitura di vaccini, tarata sulle 1950 dosi, arriverà già domani (oggi, ndr) e poi sarà ripetuta settimanalmente». Le date di spedizione sono il 28 dicembre e il 4, 11, 18, 25 gennaio (in quest'ultima dovrebbero arrivare 2.925 dosi). Ma la vera novità è che «potrebbe arrivare anche il vaccino di Moderna». Per ora non sono stati fissati dei quantitativi precisi: «Ho sentito il collega regionale ed è possibile che, entro gennaio, avremo anche quelle dosi. Questo ci consente di muoverci su diversi livelli». I vaccini che arriveranno nelle prossime settimane saranno conservati nel super congelatore dell'Usl 1 Dolomiti che permette di raggiungere temperature tra i -60 e i -80 gradi centigradi e quindi ottimali per la conservazione degli stessi.

LA LISTA

Chi sarà vaccinato ora? L'idea è di utilizzare i Covid-point per vaccinare medici di famiglia e operatori 118. «I limiti dei drive-in ha spiegato Cinquetti sono il numero di tamponi, che non sta affatto diminuendo, e il meteo. Una giornata come quella di oggi (ieri, ndr) ci mette in grande difficoltà». In parallelo saranno vaccinati medici, infermieri e oss dei reparti Covid. Coloro, cioè, che si trovano a stretto contatto con i pazienti positivi. E poi le case di riposo. «Si partirà con quelle meno colpite dal fenomeno epidemico ha concluso Cinquetti - perché sono quelle capaci di trarre maggiori benefici dalla vaccinazione. Poi si valuteranno altri contesti come i servizi pubblici essenziali fino ad arrivare alla popolazione generale, dai più anziani e fragili».

I VACCINATI

Domenica si sono vaccinati i primi 40 operatori sanitari bellunesi. Azienda zero, nel suo bollettino, ne ha segnati 44 ma si tratta di un errore su cui l'Usl 1 Dolomiti farà degli approfondimenti. Non c'è dubbio sul fatto che siano state somministrate 20 dosi a Belluno e altrettante a Feltre. Quindi si è trattato, probabilmente, di un errore nella trascrizione dei dati. Nessuno dei volontari ha riscontrato effetti collaterali a seguito del vaccino. «È passato un giorno, sto bene ha raccontato Spiridione Della Lucia, pneumologo al San Martino . Abbiamo una chat in cui sono presenti tutti i medici che si sono vaccinati in Italia. Qualcuno ha accusato un po' di dolore al braccio, del prurito, ma nessuno si è sentito male. È tutto nella norma». Fuori dagli ospedali c'è ancora chi punta il dito contro il vaccino. «Sembra un plotone di esecuzione ha detto Spiridione . Capisco la libertà di pensiero ma è il buon senso, come disse qualcuno, il grande assente di questo periodo storico». Chi crede che il virus sia un'invenzione dovrebbe dare un'occhiata a quanto accade in Pneumologia: «C'è gente di 40 anni che non ce la fa - prosegue il dottore da mesi in prima linea -. È devastante. Noi abbiamo i pazienti svegli che soffrono. Ce la mettiamo tutta per poter risparmiare loro la Rianimazione. Ma anche i più giovani e i più forti con le nostre macchine fanno fatica a reagire e cedono».

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA