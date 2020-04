IL PIANO

BELLUNO Nuova stretta sul fronte del rispetto delle disposizioni governative a tutela della salute pubblica. La conferma è arrivata dal prefetto, Adriana Cogode. «Da questo fine settimana saranno rafforzati i servizi di vigilanza da parte delle forze di Polizia e delle polizie locali lungo le principali direttrici di accesso della provincia allo scopo di prevenire e contrastare violazioni alle norme», questo il messaggio emerso ieri pomeriggio nel corso della riunione in videoconferenza del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dallo stesso prefetto Cogode; hanno partecipato il presidente della Provincia, i sindaci di Belluno, Agordo, Arsiè, Calalzo, Canale d'Agordo, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Danta di Cadore, Domegge, Fonzaso, Lamon, Alano di Piave, Soverzene e Borgo Valbelluna; presenti (online) anche i vertici provinciali delle forze di Polizia e il Direttore generale dell'Ulss n. 1 Dolomiti. Attenzione però che dopo questo weekend ne arriva uno tradizionalmente di festa e a questo proposito «un ulteriore rafforzamento sarà poi attuato in prossimità delle festività pasquali - ha detto il Prefetto Cogode -, in occasione delle quali potrebbero verificarsi spostamenti, non ammessi, verso le località turistiche della provincia nelle quali sono presenti numerose case di villeggiatura».

Durante l'incontro è stata esaminata, con il contributo del dottor Rasi Caldogno, la situazione relativa alla diffusione del coronavirus sul territorio provinciale e alle varie iniziative attuate dalla Ulss, anche con riferimento al delicato tema delle case di riposo. Da qui la segnalazione che è in corso la distribuzione, per il tramite dei volontari di protezione civile, di un cospicuo numero di dispositivi di protezione individuale (mascherine) messi a disposizione della Prefettura e del sistema provinciale di protezione civile da Confindustria e da primarie aziende bellunesi.

Un'attenzione specifica è stata poi prestata al tema delle limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche, stabilite dal governo per contenere il contagio. Sulla questione, il Prefetto ha evidenziato che «con il Decreto del 1° aprile dette misure sono state prorogate fino al 13 aprile», in forza del quale è stata disposta anche «la sospensione delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo».

Inoltre, il Prefetto ha richiamato l'attenzione sul contenuto dell'ordinanza emanata ieri dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto, Zaia, che, nel prorogare la validità delle misure precedentemente assunte, ha stabilito specifiche restrizioni in materia di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso nonché alla vendita di prodotti florovivaistici. In questo contesto, il Prefetto ha ribadito come, data la delicatezza del momento, sia necessario «promuovere ogni sforzo per assicurare il rispetto delle disposizioni governative, a tutela della salute pubblica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA