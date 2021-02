IL PIANO

BELLUNO Nel piano vaccinale anti Covid messo a punto dall'Usl Dolomiti, il mese di febbraio si chiuderà con la vaccinazione dei circa 2.000 ottantenni della Provincia di Belluno. I nati nell'anno 1941 sono infatti convocati al San Martino di Belluno per sabato 27 e domenica 28 febbraio, ma in caso di situazioni particolari, l'Usl ha già pensato al piano B, con vaccini somministrati anche a Feltre, Tai di Cadore e Agordo. Ottemperando quindi alle indicazioni regionali, l'Usl Dolomiti ha inviato le lettere di convocazione per la vaccinazione anti-Covid ai circa 2 mila ottantenni residenti in provincia che avverrà in modalità drive-in. Tutte le donne e gli uomini nati nel 1941 e residenti nel territorio di competenza dell'Ulss riceveranno la lettera in cui saranno loro comunicate data e ora dell'appuntamento per la somministrazione del vaccino, la scheda di anamnesi da compilare e una nota informativa sul vaccino. L'appuntamento è stato fissato fra tre settimana perché è stata tenuta in considerazione la difficoltà del recapito postale nel territorio della nostra provincia. La data scelta, infine, è stata fatta corrispondere ad un fine settimana con l'obiettivo di agevolare i familiari degli ottuagenari che dovranno accompagnare il proprio caro alla vaccinazione. La vaccinazione avverrà quindi in modalità drive-in e per questo motivo è necessario presentarsi in auto, con abbigliamento comodo per scoprire la parte alta del braccio. Ciascuno dovrà portare con sé un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria e la scheda di anamnesi, debitamente compilata, che arriverà per posta assieme alla convocazione. Come per tutte le persone, anche per gli 80enni dopo la vaccinazione sarà necessario aspettare 15 minuti in un'area dedicata. Nell'occasione della prima vaccinazione, il personale presente programmerà il successivo appuntamento per la seconda dose. Non dovranno ovviamente presentarsi per la vaccinazione le persone che abbiano già ricevuto almeno una dose di vaccino in Casa di Riposo o in altri contesti; la vaccinazione è inoltre sospesa per le persone colpite da Covid nei tre mesi precedenti la convocazione, cioè dal mese di dicembre in poi. Infine le persone non autosufficienti impossibilitate a muoversi potranno richiedere la vaccinazione a domicilio scrivendo una mail a: vaccinazioni.covid@aulss1.veneto.it. Allo stesso indirizzo gli 80enni non in grado di recarsi a Belluno il 27 e 28 febbraio potranno chiedere un nuovo appuntamento vaccinale in una sede più vicina all'abitazione: l'Ulss Dolomiti sta infatti definendo l'adattamento dei Covid Point per tamponi di Feltre, Tai di Cadore ed Agordo in Centri vaccinali anti-Covid, con tutti gli standard di sicurezza raccomandati. GS

