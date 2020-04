IL PIANO

BELLUNO Il nuovo piano sanitario contro il virus nelle case di riposo è ormai a pieno regime e sembra che sia stata imboccata la strada giusta risolvere l'emergenza contagio negli ospizi. Si basa sulla Valutazione del rischio ed è stato varato il 9 aprile scorso, con delibera della Usl 1 Dolomiti pubblicata all'Albo. Sta rappresentando una vera rivoluzione per le case di riposo: ciascuna delle 30 residenze bellunesi per anziani viene passata al setaccio per verificare la situazione degli ospiti, i possibili isolamenti e aiutare, così, l'organizzazione interna alla miglior gestione, anche logistica, dei pazienti.

I BLITZ

La squadra, nominata dalla Usl 1 Dolomiti, può effettaure anche dei blitz nelle strutture, qualora lo ritenga necessario, con l'evolversi dell'epidemia. Ma i controlli consisteranno anche nella periodica valutazione dei documenti presentati dalle case di riposo (oltre che sugli aspetti ispettivi) e la squadra sarà impegnata in consulenze e supporto. Il team è costituito dai direttori dei distretti (Sandro De Col, Alessio Gioffredi, Mauro Soppelsa) dal referente aziendale cure primarie, Giampaolo Ben (con Marco Cristofoletti e Francesca De Zaiacomo) e gli specialisti (infettivologo, Ermenegildo Francavilla, pneumologo Stefano Calabro).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tutto parte dal quadro della situazione in ogni struttura. Una radiografia. Si raccolgono i dati di prevalenza di positivi al COVID-19, distinti per operatori e ospiti e la disponibilità di DPI, ovvero dispositivi di protezione individuale allo stato attuale e dall'inizio dell'epidemia COVID-19, con eventuale valutazione degli acquisti. Vengono stilati poi i dati sulle competenze sanitarie del personale presente o che si occupa degli ospiti. L'esito, che tiene conto anche dei controlli effettuati nelle strutture, è l'esatta fotografia della situazione nei centri di assistenza per anziani in provincia. Basandosi su quel piano si decide poi come procedere: i trasferimenti per mettere al sicuro gli ospiti, le sanificazioni e tutte le misure volte a fermare il contagio nelle Rsa colpite dal coronavirus. Siamo già nella fase operativa visto che i trasferimenti sono iniziati (nei giorni scorsi alla Padre Kolbe di Pedavena e alla Sbardella di Mel).

LE LINEE GUIDA

Nelle residenze verranno previsti dei nuclei di isolamento, con un criterio di progressione in rapporto alla gravità e al rischio diffusivo dell'infezione: anziani con tampone negativo e sani; anziani sintomatici con sospetto di infezione; anziani con tampone positivo asintomatici o paucisintomatici; anziani con tampone positivo sintomatici. Ci sono poi precise indicazioni sulla gestione delle salme, sul lavoro degli operatori, sulla pulizia degli ambienti.

L'EMERGENZA

Nella recente delibera l'Usl 1 Dolomiti del piano di sanità pubblica per far fronte al pericolo covid 19 nelle case di riposo, sono state approvate anche precise Indicazioni operative per la presa in carico del paziente sintomatico sospetto COVID-19 e per la valutazione del rischio in strutture residenziali per anziani. Via libera anche al documento di prime indicazioni per l'esecuzione dei tamponi per le case di riposo presenti nel territorio dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti. Il piano verrà sottoposto a costante aggiornamento a seconda delle esigenze.

