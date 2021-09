Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOALPAGO Due milioni da investire per ridurre l'impatto ambientale e per garantire la parità di genere. Da Intesa Sanpaolo arrivano, come finanziamento, due milioni di euro al gruppo Fedon. Lo scopo è quello di una crescita sostenibile dell'azienda che si trova in comune di Alpago, leader nella produzione e nella commercializzazione di astucci per occhiali, accessori per l'occhialeria e pelletteria. Il finanziamento è destinato al...