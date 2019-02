Il piano 5Stelle: Dibba commissario Ue Assedio a Moavero ma il Colle lo blinda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA L'ala Maduro del M5S ha messo il colpo in canna. Attende la riunione di Montevideo del gruppo di contatto sul Venezuela e il dibattito in Aula del Senato per decidere se aprire o meno il fuoco nei confronti del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. L'insofferenza dell'ala chavista e terzomondista nei confronti del titolare della Farnesina è forte e, sostengono, «l'elenco dei rimproveri lungo e articolato». Scaduto l'ultimatum a Nicolas Maduro gran parte dell'Europa ha riconosciuto Jaun Guaidò presidente ad interim...