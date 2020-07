L'INCHIESTA

VENEZIA Ora che il quarto protagonista dell'aggressione della settimana scorsa al trentottenne tunisino si è costituito, le indagini possono partire da un punto fermo. Nomi e cognomi di chi ha preso a calci e pugni il nordafricano sono tutti sulla scrivania del sostituto procuratore Alessia Tavarnesi che li ha indagati per concorso in lesioni colpose gravi. Da giovedì i quattro verranno interrogati in procura e potranno così ricostruire di fronte al magistrato la loro versione dei fatti, difendendosi dall'accusa.

Imputazione però soggetta al corso degli eventi e, soprattutto, al decorso clinico del tunisino, ancora in coma farmacologico su un letto di Terapia intensiva dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Nei prossimi giorni è possibile che i medici tentino di ridurre la sedazione per vedere la risposta del corpo del trentottenne all'operazione al volto subita venerdì per provare a ridurre le fratture.

GLI INTERROGATORI

Il primo a venire sentito sarà Nicolò, trentenne jesolano, di professione sostituto gondoliere. Ieri è arrivata la convocazione in procura, dove dovrà presentarsi assieme al suo legale, l'avvocato Renato Alberini. Poi, toccherà anche agli altri due trentenni identificati per primi dai carabinieri e cugini dell'aiuto gondoliere. Possibile, quindi, che la convocazione della procura verrà recapitata anche all'ultimo degli indagati.

IL QUARTO UOMO

«L'unica cosa che posso dire dal momento che le indagini sono ancora in corso, è che noi ci siamo presentati spontaneamente ai carabinieri - spiega l'avvocato Giorgio Crepaldi, legale del quarto indagato, anche lui di Jesolo e coetaneo degli altri tre identificati - Abbiamo reso spontanee dichiarazioni e nel corso della nostra deposizione ci sono state fatte le contestazioni per cui è aperta l'indagine». Tra i particolari messi agli atti dal trentenne jesolano, la presenza del taser in mano al marocchino. «Ha ammesso di averlo visto», ha aggiunto l'avvocato Crepaldi. Ma se da un lato l'arma elettrica compare in più di una dichiarazione, non fa capolino tra i sequestri. Stando all'analisi del video, in cui sono immortalate le bottiglie di vetro lanciate dalla vittima, neanche nelle riprese si vede il taser. Come non se ne parla nemmeno nella prima chiamata fatta arrivare ai carabinieri di Jesolo, in cui si diceva semplicemente di un tunisino che stava infastidendo un gruppo di una decina di ragazzi.

NESSUNA INDAGINE

Al momento non ci sono reati contestati al trentottenne, nonostante sia stato il suo comportamento a scatenare la reazione dei quattro tentenni. L'unico reato ipotizzabile sarebbe la minaccia, ma va sporta una querela. Che manca.

