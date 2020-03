IL PERSONALE

TREVISO Anche la Terapia intensiva cardiologica del Ca' Foncello finisce sotto la lente d'ingrandimento. Pure qui sono emerse delle positività al nuovo coronavirus. Sono stati contagiati almeno due cardiochirurghi, come conferma Nursing Up, il sindacato degli infermieri. Al momento sono in isolamento domiciliare. Lo stesso discorso vale anche per l'Oncologia, alla luce del passaggio di due pazienti risultati positivi al Covid-19. Si tratta di uno dei reparti più delicati a causa delle basse difese immunitarie dei pazienti. L'Usl della Marca ha già sottoposto a tampone tutto il personale. Nelle prossime ore arriveranno gli esiti. Guerrino Silvestri, segretario di Nursing Up Treviso, chiede di fare presto: «Si proceda il prima possibile anche con i controlli in Ematologia». Ora, comunque, verrà gradualmente eseguito il test su ogni persona che lavora negli ospedali, così come i medici di famiglia e gli operatori delle case di riposo. L'Usl ha già definito una prima scaletta. «Siamo già partiti con le unità di Cardiologia, Quarta chirurgia e Riabilitazione fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria trevigiana continueremo con Oncologia ed Ematologia. L'attività di controllo è iniziata. Abbiamo una potenza di fuoco pari a 350 tamponi al giorno (per il personale, sia dipendenti diretti che medici di famiglia in convenzione, ndr). Non lasceremo fuori nessuno».

LE ANALISI

Per il centro di Microbiologia di Treviso la mole di lavoro è enorme. Qui verranno processati complessivamente quasi 1.700 tamponi al giorno. L'Usl ha previsto l'inserimento di 6 nuovi tecnici per far fronte a tutte le richieste. Due verranno assunti entro fine marzo e altri quattro arriveranno dagli ospedali periferici. Nel frattempo l'unità di Malattie infettive è stata raddoppiata sfruttando gli altri locali dell'edificio esterno che sorge davanti all'ingresso principale del Ca' Foncello. Sono stati ricavati 28 nuovi posti letto negli spazi dell'ex Dermatologia. Se necessario, sarà possibile aggiungerne altri 12. Alla fine, quindi, ci saranno 40 letti aggiuntivi dedicati proprio ai pazienti contagiati dal Covid-19.

TENDA ATTREZZATA

A breve, inoltre, davanti allo stesso stabile di Malattie infettive verrà installata una nuova tenda attrezzata per fare da filtro. I pazienti in arrivo verranno sottoposti a un test rapido, che richiede circa un'ora e mezza. Sarà sostanzialmente un triage: qui si deciderà se mandarli in isolamento domiciliare o se ricoverarli in caso di problemi respiratori.

OSPEDALI COVID

Ma si guarda anche oltre al Ca' Foncello. «È stata individuata una casa di riposo per il trasferimento dei pazienti dagli ospedali rivela la Fials, la federazione autonomie locali e sanità inoltre è stato stabilito che l'ospedale San Camillo e quelli di Vittorio Veneto e Montebelluna saranno dedicati prevalentemente ad accogliere pazienti positivi al nuovo coronavirus». L'operazione relativa alla casa di riposo ricalca la linea già seguita con il trasferimento nel centro servizi per anziani di Vedelago degli ultimi 32 pazienti che erano rimasti intrappolato nel focolaio esploso in Geriatria. A proposito di quest'ultimo reparto, ieri è tornata al lavoro una dottoressa che era risultata positiva e che ora è guarita. Il tampone adesso è risultato negativo. La casa di cura Giovanni XXIII di Monastier, invece, darà una mano accogliendo i pazienti non positivi al nuovo coronavirus. Le altre patologie non sono sparite. Ma oggi gli ospedali, pur con l'azzeramento delle attività non urgenti, fanno fatica a rispondere a tutti. L'accordo tra l'Usl e la clinica privata convenzionata verrà sottoscritto nei prossimi giorni. «L'idea conferma Benazzi in chiusura è di dirottare a Monastier almeno una parte dei pazienti non positivi al Covid-19». (m.fav)

