Ricorre oggi la Giornata nazionale del personale sanitario, istituita per fare memoria delle vittime della pandemia da Covid, e a celebrarla è anche l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e prevenzione di Venezia e Padova. «Sono 19 le professioni che tutelano i vari aspetti della salute, dalla radiologia al laboratorio, dalle professioni dell'area riabilitativa alla diagnostica strumentale, senza dimenticare l'area della prevenzione e chi sta eseguendo instancabilmente da mesi tamponi e vaccini afferma il presidente Andrea Maschera Tutti, con abnegazione e spirito di sacrificio, hanno contribuito a gestire l'emergenza. Anche noi abbiamo dovuto dire addio ad alcuni colleghi che hanno contratto il virus durante il quotidiano esercizio professionale e il triste elenco è purtroppo destinato ad allungarsi». Ricorre il primo anniversario del primo caso conclamato di contagio da Covid. «C'è chi si batte ha fatto in prima linea e chi lo fa nelle retrovie, comunque mettendo al primo posto il paziente aggiunge Maschera Molti professionisti si sono dovuti reinventare, hanno cambiato il modo d'interagire e di comunicare col paziente, si sono messi in gioco per assicurare all'utenza la migliore prestazione possibile. La telemedicina e il teleconsulto hanno iniziato ad assumere un ruolo sempre più centrale e l'opinione pubblica ha capito l'importanza della medicina del territorio e del lavoro multidisciplinare».

