IL PERSONAGGIOVENEZIA Vittorio Crepaldi, 95enne brillante ex primario di medicina interna, aspetta il suo turno per il vaccino. E non vede l'ora: «Sarei contento di riceverlo a casa», spiega. Non prima però di alcune premesse, che, da medico, danno massima fiducia alla scienza: «Il criterio essenziale per vincere la pandemia è il vaccino, sarebbe stato utile in vista della vaccinazione mettere in atto un piano dettagliato. Indubbiamente...