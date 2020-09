IL PERSONAGGIO

VENEZIA Non è solo il sindaco di Pellestrina, ma il sindaco delle isole. Anche se a fare notizia sono le sue 750 preferenze su 1.600 voti validi (in pratica 1 su 2) in un'isola che conta 3800 abitanti. Un risultato che trova conferma anche in un clamoroso 91 per cento di consensi a Brugnaro sindaco al seggio 78. «Beh... ho spinto parecchio. E ci sono state un centinaio di schede nulle per alcuni errori», precisa Alessandro Scarpa Marta.

«Più che sindaco semmai sono l'uomo delle isole - precsa - perché sì Pellestrina, ma anche a Sant'Erasmo, Vignole, in centro storico e anche a Mestre sono andato bene».

In tutto fanno 944 voti, escluse le nulle di chi ha messo la preferenza sbagliando però riga, un successo che lo classifica al terzo posto tra i fucsia. Dipendente in Consiglio regionale del Veneto, 50 anni, sposato con un figlio di 10 anni, Scarpa spiega che le sue energie arrivano dalla famiglia. «Sono la mia forza, come anche tutte le persone tra i 70 e 80 anni, l'età di mio padre, che mi hanno spiegato come voler bene al mio territorio e che con le critiche mi hanno fatto crescere».

Come vive questo risultato?

«Questo successo lo sto vivendo con molta serenità. Anche oggi sono andato in giro per le isole, questa mattina (ieri, ndr) ero alla Giudecca, a ringraziare le persone, passeggiando per la strada. Non faccio feste, continuo a fare sopralluoghi per ringraziarli, è per questo che mi hanno votato. Ho preso preferenze anche a Mestre, a mia insaputa. Continuerò comunque a comportarmi così, sono stato rieletto in Consiglio per la terza volta, non ho la bacchetta magica, ma ascolterò e cercherò di risolvere con la giunta e il sindaco».

È questo, quindi, il segreto del suo successo?

«Batto finché non viene sistemato un problema, non mi arrendo. E sì, certo, il fatto che le persone apprezzino la presenza sul territorio. Spesso si parla di grandi ideali, di gran politica, io invece sto a contatto con la gente, cerco di capire i problemi delle persone e lotto per risolverli. Prendo appunti e segnalo».

È tra i pochi presenti nella città di Venezia.

«Siamo rimasti in pochi politici del centro storico, io sono figlio di una generazione di pescatori e nato a Pellestrina, continuerò a battermi per le necessità della città. Trasporti e sanità sono una priorità, ma anche la residenza, i giovani devono poter rimanere e lavorare a Venezia».

Ha in mente già qualcosa?

«Le isole sono distanti dagli ospedali. A Pellestrina serve potenziare il servizio di ambulanze e la presenza del medico suemista rianimatore, perché deve poter intervenire subito e fornire sicurezza agli abitanti».

Cos'è che secondo lei è stato maggiormente apprezzato del suo lavoro?

«È stato fatto molto ad esempio sulle scuole di Pellestrina. Alla Zendrini e Cagnaccio pioveva dentro e si doveva usare il secchio. Oggi il tetto è nuovo e l'intonaco a posto. Abbiamo messo in sicurezza alcune fermate dei bus, contiamo di finirle. E poi il cimitero, è un gesto di rispetto ai cari defunti».

Dopo l'Acqua granda di novembre Pellestrina si sta riprendendo?

«Abbiamo sistemato la muretta lato laguna in tempo record. Quest'estate c'era gente che lavorava sotto il sole a 50 gradi. Poi stiamo per avviare opere come il guard-rail nei cinquecento metri rischiosi di Santa Maria del Mare, c'è una strada stretta e non vogliamo pericolo di incidenti. C'è l'elisuperficie, speriamo non serva, ma in caso di necessità un elicottero può arrivare dall'ospedale di Padova in una ventina di minuti. Ma puntiamo anche all'aggregazione, con luoghi per i bimbi».

Cosa farete adesso?

«Potenziare i trasporti, più corse verso Lido e Chioggia, poi un turismo sostenibile, perché duecentomila bici non ci stanno, bisogna progettare bene le possibilità monitorando e creando un numero adatto all'isola che faccia bene a turismo e residenti. Ovviamente non lo farò io, ma faremo riferimento ad esperti che ci guidino nelle scelte».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA