VENEZIA Mille e cinquanta preferenze nella città storica per il consiglio regionale: il valore più alto in questa tornata elettorale tra i candidati veneziani del Pd: Monica Sambo, la più votata tra i dem per il consiglio comunale, do voti ne ha raccolti 750. Un risultato importante che tuttavia non ha permesso al candidato Giovanni Pelizzato di entrare in consiglio regionale. E inoltre con il nuovo consiglio comunale l'editore veneziano non sarà più consigliere perdendo il suo ruolo di vicepresidente.

Ma il risultato raggiunto testimonia il grande supporto da parte della città. «E' un numero che va oltre ogni aspettativa - ha commentato Pelizzato - a dar valore a una candidatura che è stata fortemente voluta nell'intento di dare a Venezia una rappresentanza in Regione che le manca da decenni, soprattutto nel centro sinistra. L'intento, purtroppo, non è andato a buon fine ma la testimonianza di un così alto consenso da parte dei miei concittadini mi da una grande responsabilità, mi sembra quasi un lascito. Anche se non nel ruolo istituzionale di consigliere comunale o di consigliere regionale, sento comunque un mandato a proseguire, a continuare nel mio impegno. Certo, in modi diversi rispetto a quelli che ho percorso negli ultimi 5 anni. Ma credo che la politica si faccia anche fuori dalle sedi istituzionali e continuerò a farla attraverso le azioni».

L'impegno di Pelizzato ripartirà con un nuovo progetto che parte dalla Toletta, libreria di cui è titolare: «Dalla primavera, se la situazione lo consentirà, riaprirò un nuovo Spazio Eventi all'interno del magazzino della Toletta. - ha proseguito Giovanni Pelizzato - Questa può essere una prima pietra nella costruzione di qualcosa che partirà fuori dalle istituzioni ma che prima o poi è destinato a tornare nelle istituzioni. E' necessario ripartire a Venezia, non si può lasciare la città nelle mani del centro destra. Questo è il nostro compito e lo sentiamo fortemente».

